Moped fängt Feuer und fackelt Waldstück ab

Wald in Brand geraten

Bei Eintreffen der Polizeikräfte stand der Roller bereits in Vollbrand. Die Flammen griffen zudem auf ein angrenzendes Waldstück über. Polizei und Feuerwehr leiteten sofort Löschmaßnahmen ein und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Am Moped entstand Totalschaden. Der 17-Jährige hatte Glück und zog sich nur leichte Verletzungen zu. Ein Alkomattest verlief negativ.