Moped fängt Feuer und fackelt Waldstück ab

Ein 17-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag in Dornbirn mit seinem Moped einem Tier ausgewichen und dabei gegen eine Leitplanke geprallt. Sein Fahrzeug geriet sofort in Brand, auch ein angrenzender Wald fing Feuer. Der junge Lenker hatte Glück und wurde nur leicht verletzt.
Der 17-jährige Mopedlenker war gegen 2.13 Uhr auf der Wälderstraße L49 in Dornbirn in Richtung Dornbirn Stadt unterwegs. Nach eigenen Angaben musste er einem Tier ausweichen, das die Fahrbahn querte. Der Jugendliche kam dabei zu Sturz, woraufhin sein Moped unter eine Leitplanke schlitterte und sofort in Flammen aufging.
Wald in Brand geraten
Bei Eintreffen der Polizeikräfte stand der Roller bereits in Vollbrand. Die Flammen griffen zudem auf ein angrenzendes Waldstück über. Polizei und Feuerwehr leiteten sofort Löschmaßnahmen ein und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Am Moped entstand Totalschaden. Der 17-Jährige hatte Glück und zog sich nur leichte Verletzungen zu. Ein Alkomattest verlief negativ.
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