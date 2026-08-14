Überholmanöver endet mit Unfall – Fahrer flüchtet

Auf der L202 in Fußach kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 23-Jähriger überholte mehrere Fahrzeuge und krachte dabei mit Wucht in den Pkw einer 60-Jährigen. Danach ergriffen er und seine Beifahrerin zu Fuß die Flucht. Sie kamen aber nicht sehr weit.