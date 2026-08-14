Überholmanöver endet mit Unfall – Fahrer flüchtet

Auf der L202 in Fußach kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 23-Jähriger überholte mehrere Fahrzeuge und krachte dabei mit Wucht in den Pkw einer 60-Jährigen. Danach ergriffen er und seine Beifahrerin zu Fuß die Flucht. Sie kamen aber nicht sehr weit.
Die 60-jährige Pkw-Lenkerin fuhr gegen 9.10 Uhr in Vorarlberg auf der L202 in Fahrtrichtung Hard und beabsichtigt, auf Höhe einer Tankstelle nach links abzubiegen. Gleichzeitig war ein 23-Jähriger in derselben Richtung unterwegs.
Der junge Fahrer überholte mehrere Fahrzeuge, indem er auf die Gegenfahrbahn auswich. Im Bereich der Tankstelle kollidierten die beiden Pkw. Der 23-Jährige und seine Beifahrerin flüchteten anschließend zu Fuß von der Unfallstelle.
60-Jährige verletzt
Die Lenkerin des abbiegenden Fahrzeugs erlitt bei der Kollision Verletzungen unbestimmten Grades am rechten Bein sowie im Bereich des linken Beckens. Das flüchtige Fahrzeug war mit gestohlenen Kennzeichen ausgestattet.
Fluchtfahrer ausgeforscht
Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es der Polizei, den 23-jährigen Fahrer sowie seine Beifahrerin zu identifizieren und auszuforschen.
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