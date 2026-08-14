Pkw drohte in Bach zu stürzen

Ein 17-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Donnerstagabend auf einen Parkplatz in Nüziders und geriet dabei über den Rand des Geländes. Das Auto blieb an einer Böschung hängen und drohte, in einen Bach abzurutschen. Die Feuerwehr sicherte das Auto und brachte den Fahrer in Sicherheit.
Der 17-Jährige war gegen 19 Uhr mit seinem Pkw auf dem Parkplatz unterwegs, als er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen geriet über den Rand des Parkplatzes hinaus und blieb auf der darunter liegenden Böschung stecken. Das Fahrzeug drohte unmittelbar in den Schwarzbach abzurutschen.
Feuerwehr im Einsatz
Die alarmierte Feuerwehr traf rasch ein und sicherte das Fahrzeug ab, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern.
Der 17-jährige Lenker konnte von der Feuerwehr unverletzt aus seiner Notlage befreit und in Sicherheit gebracht werden.
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