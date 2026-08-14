Pkw drohte in Bach zu stürzen

Der 17-Jährige war gegen 19 Uhr mit seinem Pkw auf dem Parkplatz unterwegs, als er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen geriet über den Rand des Parkplatzes hinaus und blieb auf der darunter liegenden Böschung stecken. Das Fahrzeug drohte unmittelbar in den Schwarzbach abzurutschen.