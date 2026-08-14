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Vor Duell mit Sturm

Streik! Eklat um Altach-Ass, das zum SK Sturm will

Bundesliga
14.08.2026 18:52
Yann Massombo
Yann Massombo(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der SCR Altach muss am Samstag im Bundesliga-Spiel beim SK Sturm Graz auf Yann Massombo verzichten! Der 26-jährige Offensivspieler entschied sich nach dem Abschlusstraining dazu, nicht mit seinen Kollegen in den Bus zu steigen ...

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„Als Grund nannte er einen Wechselwunsch. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der morgige Gegner Sturm Graz bereits in den letzten Wochen und zuletzt am heutigen Vormittag Kontakt mit dem Spieler aufgenommen hatte“, schrieb der Klub.

„Fokus liegt auf dem morgigen Spiel!“
Vereinsseitige Versuche, den Franzosen zu einer Mitfahrt nach Graz zu bewegen, seien erfolglos geblieben. „Der SCR Altach stellt klar, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt von keinem Verein eine offizielle Anfrage oder ein Angebot für den Spieler vorliegt. Der Verein wird sich zu dieser Angelegenheit zunächst nicht weiter äußern. Der Fokus liegt auf dem morgigen Spiel“, verlauteten die Vorarlberger.

Massombo steht in Altach noch bis Ende Juni 2027 unter Vertrag, zudem gibt es eine Option für eine weitere Saison. Der im Sommer 2025 von Clermont Foot gekommene Akteur benötigt somit die Zustimmung seines Arbeitgebers für einen Wechsel.

Rief Ingolitsch bei Massombo an?
Massombo absolvierte vergangene Saison 37 Pflichtspiele im SCRA-Dress und galt auch zuletzt in den ersten drei Pflichtspielen der neuen Saison als unangefochtener Stammspieler. Bei Sturm könnte er wieder auf Coach Fabio Ingolitsch treffen, unter dem er bis Ende 2025 in Altach gespielt hatte. Laut einem „Sky“-Bericht soll Ingolitsch selbst Kontakt mit Massombo aufgenommen und ihm einen Wechsel schmackhaft gemacht haben. Für viel Brisanz ist dadurch jedenfalls am Samstag in der Merkur Arena gesorgt.

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