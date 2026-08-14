Streik! Eklat um Altach-Ass, das zum SK Sturm will

Rief Ingolitsch bei Massombo an?

Massombo absolvierte vergangene Saison 37 Pflichtspiele im SCRA-Dress und galt auch zuletzt in den ersten drei Pflichtspielen der neuen Saison als unangefochtener Stammspieler. Bei Sturm könnte er wieder auf Coach Fabio Ingolitsch treffen, unter dem er bis Ende 2025 in Altach gespielt hatte. Laut einem „Sky“-Bericht soll Ingolitsch selbst Kontakt mit Massombo aufgenommen und ihm einen Wechsel schmackhaft gemacht haben. Für viel Brisanz ist dadurch jedenfalls am Samstag in der Merkur Arena gesorgt.