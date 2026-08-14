Hilfe für Landwirte: Ländle setzt Dürrepaket um

Klare Ansage an den Bund

Kein Verständnis hat Wallner für den Eiertanz, den derzeit die Bundesregierung in Sachen Hilfspaket für die Landwirtschaft vollführt: „Viele Landwirtinnen und Landwirte müssen sich um ihre Existenz sorgen und befinden sich in einer akuten Notlage. Wir dürfen unsere bäuerlichen Betriebe in dieser schwierigen Situation nicht im Stich lassen. Der Bund ist gefordert, jetzt rasch und entschlossen zu handeln“, appelliert Wallner an Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), die die Vorschläge von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) zu unterstützen und die dafür nötigen Gelder freizugeben.