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Massive Ausfälle

Hilfe für Landwirte: Ländle setzt Dürrepaket um

Vorarlberg
14.08.2026 16:35
Viele Alpen im Ländle müssen mit Wasser aus dem Tal beliefert werden.
Viele Alpen im Ländle müssen mit Wasser aus dem Tal beliefert werden.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die extreme Trockenheit setzt die Landwirte in Vorarlberg zunehmend unter Druck, die Ernteausfälle sind enorm. Die Landesregierung will den Bauern nun mit einem Hilfspaket rasch und unbürokratisch unter die Arme greifen. Zugleich sieht Landeshauptmann Markus Wallner aber auch den Bund in der Pflicht.

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Die Lage ist dramatisch: „Die anhaltende Dürre und die Hitzewelle treffen auch unsere Landwirtschaft mit voller Härte. Weil auf unseren Feldern und Alpweiden aufgrund der extremen Trockenheit nichts mehr wächst, müssen wir jetzt schnell und unbürokratisch handeln, um unsere bäuerlichen Familienbetriebe und die regionale Versorgung zu sichern“, betont Landeshauptmann Markus Wallner.

Das Vorarlberger Dürrepaket

    1. Die Mahd auf Streuwiesen wurde im heurigen Jahr einmalig auf den 12. August vorverlegt, um rasch zusätzliches Futter zu gewinnen.
    1. Ebenfalls aufgrund des fehlenden Futterangebotes ist es Biobetrieben in diesem Jahr erlaubt, auch konventionelles Futter zuzukaufen –  allerdings maximal 30 Prozent des Jahresfutterbedarfes. Ausgenommen davon sind Silomais und Maissilage.
    1. Weil in den Tallagen aufgrund der Trockenheit vielerorts keine Viehweiden zur Verfügung stehen, ist es wichtig, die Tiere möglichst lange auf den Alpen zu halten. Deshalb werden Wasserversorgungsflüge finanziell unterstützt.
    1. Die Möglichkeit einer flexiblen Nachnutzung von Magerwiesen soll unter bestimmten Voraussetzungen über Antrag möglich sein.
    1. Die Landwirtschaftskammer Vorarlberg verstärkt ihr Angebot im Bereich der Fütterungsberatung.

Neben den oben angeführten Sofortmaßnahmen können die Landwirte auch auf etablierte Unterstützungsmodelle zurückgreifen:

    1. Land und Bund tragen bereits jetzt 55 Prozent der Prämie für die Dürreversicherung in der Landwirtschaft.
    1. Investitionen für einzelbetriebliche und überbetriebliche Beregnungs- und Bewässerungseinrichtungen werden finanziell gefördert.
    1. Über die Alpwirtschaftsförderung des Landes wurde bereits in der Vergangenheit gezielt der Ausbau der Wasserversorgung auf den Alpen unterstützt.
    1. Investitionen in die Klimatisierung von Ställen werden ebenfalls subventioniert. 

Klare Ansage an den Bund
Kein Verständnis hat Wallner für den Eiertanz, den derzeit die Bundesregierung in Sachen Hilfspaket für die Landwirtschaft vollführt: „Viele Landwirtinnen und Landwirte müssen sich um ihre Existenz sorgen und befinden sich in einer akuten Notlage. Wir dürfen unsere bäuerlichen Betriebe in dieser schwierigen Situation nicht im Stich lassen. Der Bund ist gefordert, jetzt rasch und entschlossen zu handeln“, appelliert Wallner an Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), die die Vorschläge von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) zu unterstützen und die dafür nötigen Gelder freizugeben.

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