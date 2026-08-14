Katamaran „Constanze“ kracht gegen Hafenmauer

Großaufgebot der Rettungskräfte

Sofort wurden Kräfte des Rettungsdienstes, der DLRG sowie der Feuerwehr und Polizei alarmiert. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Das Schiff blieb stabil auf dem Wasser. Es sind keine Betriebsstoffe ausgetreten, eine Gefährdung für Mensch oder Umwelt lag nicht vor.