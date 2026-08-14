Katamaran „Constanze“ kracht gegen Hafenmauer

Der Bodensee-Katamaran "Constanze" ist am Freitagvormittag aus noch unbekannter Ursache gegen die Hafenmole in Konstanz (Deutschland) geprallt. Dabei wurden zwölf Personen verletzt.
Gegen 8.45 Uhr kollidierte der Fahrgastkatamaran aus bislang ungeklärter Ursache mit der Außenmole des Konstanzer Hafens, informieren Polizei und Reederei. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten zwölf Personen an Bord Verletzungen.
Großaufgebot der Rettungskräfte
Sofort wurden Kräfte des Rettungsdienstes, der DLRG sowie der Feuerwehr und Polizei alarmiert. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Das Schiff blieb stabil auf dem Wasser. Es sind keine Betriebsstoffe ausgetreten, eine Gefährdung für Mensch oder Umwelt lag nicht vor.
Der Hafenbetrieb und der Schiffsverkehr auf dem Bodensee liefen uneingeschränkt weiter. Der Unfall hatte keine Auswirkungen auf den übrigen Schiffsverkehr.
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