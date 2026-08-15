Fluglotse verhinderte Kollision von zwei Boeings

American Airlines betreibt auf der Strecke zwischen Chicago und Phoenix unter dem Rufzeichen AA2482 eine Hin- und Rückflugstrecke. Normalerweise fliegt dasselbe Flugzeug hin und zurück. Doch in diesem Fall verzögerte sich der Abflug aus Chicago wetterbedingt, wie Medien berichteten. Deshalb wurde in Phoenix eine zweite Maschine bereitgestellt, die pünktlich startete. Dadurch teilten sich dann beide Flugzeuge kurzzeitig denselben Luftraum, bevor der ankommende Flug landete. Zudem handelte es sich bei beiden um Boeings.