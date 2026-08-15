Panne in den USA
Fluglotse verhinderte Kollision von zwei Boeings
In den USA hat ein Fluglotse erfolgreich den Zusammenstoß von zwei Boeings verhindert. Die Maschinen waren aufgrund einer Panne mit denselben Nummern unterwegs und hatten daher dieselben Anweisungen zur Flugroute ...
American Airlines betreibt auf der Strecke zwischen Chicago und Phoenix unter dem Rufzeichen AA2482 eine Hin- und Rückflugstrecke. Normalerweise fliegt dasselbe Flugzeug hin und zurück. Doch in diesem Fall verzögerte sich der Abflug aus Chicago wetterbedingt, wie Medien berichteten. Deshalb wurde in Phoenix eine zweite Maschine bereitgestellt, die pünktlich startete. Dadurch teilten sich dann beide Flugzeuge kurzzeitig denselben Luftraum, bevor der ankommende Flug landete. Zudem handelte es sich bei beiden um Boeings.
Hätten beide Piloten angenommen, der Fluglotse weise sie an, auf derselben Höhe zu fliegen, während sie aufeinander zuflogen, wären sie wohl zusammengestoßen. Tatsächlich erkannte der Lotse die Panne mit derselben Nummer rechtzeitig und begann von „American 2482 im Anflug“ und „American 2482 im Abflug“ zu sprechen, um die beiden Flugzeuge auseinanderzuhalten.
Hier sehen Sie ein Posting zu dem Vorfall:
Zudem stellte der Mann, der bereits seit 25 Jahren in der Flugsicherung arbeitet, sicher, dass sich die beiden Piloten sahen, als sich ihre Flugwege näherten. Er hielt die ankommende Boeing sicher über der abfliegenden.
Einer der Piloten lobte den Fluglotsen anschließend für seine „gute Arbeit“. „Es hätte katastrophal enden können, aber ich froh, dass alles gut ausgegangen ist“, meinte dieser selbst.
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