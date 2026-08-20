Impferfolg lässt Moderna-Aktie nach oben schnellen

Erstmals hat ein mRNA-Krebsimpfstoffs eine wichtige Studienhürde genommen - und der personalisierte Wirkstoff lässt auch die Moderna-Aktie an der US-Börse rasant nach oben schnellen. Um 177 Prozent schnellte der Kurs hinauf und zog auch die weiteren Biotechfirmen Merck & Co und BioNTech mit. Die Ergebnisse wecken neue Hoffnungen auf bessere Behandlungsmöglichkeiten bei Krebs.