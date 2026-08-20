Impferfolg lässt Moderna-Aktie nach oben schnellen

Erstmals hat ein mRNA-Krebsimpfstoffs eine wichtige Studienhürde genommen - und der personalisierte Wirkstoff lässt auch die Moderna-Aktie an der US-Börse rasant nach oben schnellen. Um 177 Prozent schnellte der Kurs hinauf und zog auch die weiteren Biotechfirmen Merck & Co und BioNTech mit. Die Ergebnisse wecken neue Hoffnungen auf bessere Behandlungsmöglichkeiten bei Krebs.
Die Aktien von Moderna haben an der US-Börse einen außergewöhnlichen Kurssprung hingelegt. Nach den positiven Ergebnissen einer gemeinsamen Studie mit Merck & Co stieg der Kurs um 177 Prozent. Der Börsenwert des Unternehmens wuchs deswegen um rund 44 Milliarden US-Dollar auf etwa 70 Milliarden Dollar.
Untersucht wurde ein personalisierter mRNA-Impfstoff gegen Melanome, also dem schwarzen Hautkrebs. Der Ansatz soll das Immunsystem gezielt auf die individuellen Eigenschaften eines Tumors ausrichten. Die positiven Studienergebnisse sorgten auch bei anderen Impfstoffherstellern für Kursgewinne.
Merck & Co profitiert vom Erfolg des Krebsimpfstoffs
Merck & Co legten um 12,6 Prozent zu, die deutsche BioNTech-Aktie stieg um 22 Prozent. Anleger setzen damit große Hoffnungen in mRNA-Technologien, die über die bisher bekannte Anwendung bei Corona-Impfstoffen hinausgehen könnten.
Auch der übrige US-Aktienmarkt entwickelte sich positiv. Der Dow Jones gewann 0,22 Prozent, der Nasdaq 0,16 Prozent und der S&P 500 0,21 Prozent. Für zusätzliche Unterstützung sorgten sinkende Renditen bei langfristigen US-Staatsanleihen.
Für Moderna könnte der Erfolg besonders wichtig sein. Nach dem starken Rückgang des Geschäfts mit Corona-Impfstoffen sucht das Unternehmen nach neuen Wachstumsmöglichkeiten. Ein erfolgreicher Krebsimpfstoff könnte dabei künftig eine zentrale Rolle spielen.
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