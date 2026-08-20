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Studienhürde genommen

Impferfolg lässt Moderna-Aktie nach oben schnellen

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20.08.2026 15:04
Das US-Pharma-Unternehmen Moderna ist einer Marktzulassung einen ordentlichen Schritt näher ...
Das US-Pharma-Unternehmen Moderna ist einer Marktzulassung einen ordentlichen Schritt näher gekommen.(Bild: Malena Brenek)
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Von krone.at

Erstmals hat ein mRNA-Krebsimpfstoffs eine wichtige Studienhürde genommen - und der personalisierte Wirkstoff lässt auch die Moderna-Aktie an der US-Börse rasant nach oben schnellen.  Um 177 Prozent schnellte der Kurs hinauf und zog auch die weiteren Biotechfirmen Merck & Co und BioNTech mit. Die Ergebnisse wecken neue Hoffnungen auf bessere Behandlungsmöglichkeiten bei Krebs.

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Die Aktien von Moderna haben an der US-Börse einen außergewöhnlichen Kurssprung hingelegt. Nach den positiven Ergebnissen einer gemeinsamen Studie mit Merck & Co stieg der Kurs um 177 Prozent. Der Börsenwert des Unternehmens wuchs deswegen um rund 44 Milliarden US-Dollar auf etwa 70 Milliarden Dollar.

Untersucht wurde ein personalisierter mRNA-Impfstoff gegen Melanome, also dem schwarzen Hautkrebs. Der Ansatz soll das Immunsystem gezielt auf die individuellen Eigenschaften eines Tumors ausrichten. Die positiven Studienergebnisse sorgten auch bei anderen Impfstoffherstellern für Kursgewinne.

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Merck & Co profitiert vom Erfolg des Krebsimpfstoffs
Merck & Co legten um 12,6 Prozent zu, die deutsche BioNTech-Aktie stieg um 22 Prozent. Anleger setzen damit große Hoffnungen in mRNA-Technologien, die über die bisher bekannte Anwendung bei Corona-Impfstoffen hinausgehen könnten.

Auch der übrige US-Aktienmarkt entwickelte sich positiv. Der Dow Jones gewann 0,22 Prozent, der Nasdaq 0,16 Prozent und der S&P 500 0,21 Prozent. Für zusätzliche Unterstützung sorgten sinkende Renditen bei langfristigen US-Staatsanleihen.

Für Moderna könnte der Erfolg besonders wichtig sein. Nach dem starken Rückgang des Geschäfts mit Corona-Impfstoffen sucht das Unternehmen nach neuen Wachstumsmöglichkeiten. Ein erfolgreicher Krebsimpfstoff könnte dabei künftig eine zentrale Rolle spielen.

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