Amtsleiter gewinnt Match gegen Bürgermeisterin

Der Schöffensenat überlegt nicht lange: Kein Amtsmissbrauch, sondern Freispruch für den Amtsleiter. „Es handelt sich hier eher um ein systematisches Organisationsversagen als um wissentlichen Befugnismissbrauch“, so die Vorsitzende. Darf der Mann in seinen Job zurückkehren?

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.