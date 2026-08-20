Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Volle Fahrt voraus

Roncalli ließ seine Gäste in den Himmel schauen

Adabei Österreich
20.08.2026 16:00
Clemens Trischler, Simone Lugner und Christopher Dengg trauten sich sogar in den Korb. Doch der ...
Clemens Trischler, Simone Lugner und Christopher Dengg trauten sich sogar in den Korb. Doch der Ballon blieb am Boden.(Bild: JUERGEN HAMMERSCHMID)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Ein 25 Meter hoher Heißluftballon, das Wiener Riesenrad als Kulisse und jede Menge prominente Zaungäste: Auf der Kaiserwiese gab Roncalli einen spektakulären Vorgeschmack auf sein großes Jubiläum – und sorgte schon vor dem eigentlichen Wien-Gastspiel für Zirkuszauber.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Da staunten wohl selbst die Gondeln des Wiener Riesenrads: Am Mittwoch lag über dem Prater nicht nur Sommer-, sondern auch ordentlich Zirkusluft. Circus Roncalli präsentierte erstmals in Wien seinen imposanten Heißluftballon „Roncalli 1976“ – und der war nun wirklich kaum zu übersehen.

25 Meter hoch und 21 Meter breit ist der „Roncalli 1976“.
25 Meter hoch und 21 Meter breit ist der „Roncalli 1976“.(Bild: Jürgen Hammerschmid)

Stolze 25 Meter hoch und 21 Meter breit ist das bunte Schmuckstück, das direkt vor dem berühmten Riesenrad mit heißer Luft gefüllt und aufgerichtet wurde. Abheben durfte der Ballon zwar nicht – er blieb fest am Boden verankert -, die Blicke der Besucher gingen trotzdem reihenweise nach oben.

Promis schauten nach oben
Das ungewöhnliche Spektakel ließ sich auch so mancher prominente Roncalli-Fan nicht entgehen. Society-Darling Clemens Trischler, Unternehmerin Simone Lugner und Mister Austria Christopher Dengg mischten sich unter die Gäste, stiegen in den Korb und posierten vor der außergewöhnlichen Kulisse. Eine Reise über die Dächer Wiens gab es zwar nicht, dafür aber einen Fotomoment, der durchaus das Zeug hatte, dem Riesenrad nebenan kurz die Schau zu stehlen.

Clemens Trischler, Simone Lugner, Christopher Dengg.
Clemens Trischler, Simone Lugner, Christopher Dengg.(Bild: JUERGEN HAMMERSCHMID)
Soul-Diva Dorretta Carter, Prater Chef Alexander Ruthner, Magierin Anca Lucian.
Soul-Diva Dorretta Carter, Prater Chef Alexander Ruthner, Magierin Anca Lucian.(Bild: JUERGEN HAMMERSCHMID)

Auch Soul-Diva Doretta Carter, Magierin Anca Lucian und Prater-Chef Alexander Ruthner waren mit von der Partie. Kein Wunder, dass an diesem Abend wohl so manches Handy gezückt wurde: Wann hat man schließlich schon die Gelegenheit, mitten im Wiener Prater neben einem riesigen Roncalli-Ballon fürs Erinnerungsalbum zu posieren?

Mehr als nur heiße Luft
Hinter dem Ballon steckt allerdings mehr als ein spektakuläres Fotomotiv. Seit 2016 gehört der Heißluftballon zu den Symbolen der Roncalli-Welt. Während andere Zirkusse traditionell auf Löwen oder Elefanten setzen, steht er hier für Leichtigkeit, Fantasie, Nostalgie und die Sehnsucht nach einer Welt jenseits des Alltäglichen.

Nun wurde dieses Motiv erstmals dreidimensional in voller Größe umgesetzt. Auch der Name ist kein Zufall: „Roncalli 1976“ erinnert an die erste Tournee des Circus vor 50 Jahren. Damit ist das Prater-Spektakel gleichzeitig ein Vorgeschmack auf das große Jubiläum, das Roncalli heuer feiert.

Im September heißt es wieder „Manege frei“
Lange müssen sich die Wiener Zirkusfans nicht mehr gedulden. Ab 16. September 2026 gastiert Roncalli wieder am Wiener Rathausplatz. Dort soll die große Jubiläumsshow an fünf Jahrzehnte Circusgeschichte erinnern.

Und Wien ist dabei längst so etwas wie ein Fixpunkt im Roncalli-Kalender. Mehr als 45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer soll der Circus seit seinem Bestehen bereits begeistert haben. Nach dem Wien-Gastspiel zieht die bunte Karawane weiter: Ab 17. Oktober geht es nach Innsbruck, ab 13. November nach Linz.

Lesen Sie auch:
Bei der Hochzeit ihres Bruders Adrian feierte Lili Paul-Roncalli und brachte dabei auch ihre ...
Wann sagen sie „Ja“?
Hier feiern Thiem und Roncalli die (eigene) Liebe
17.06.2026
Innige Blicke
Schön verliebt! Wann sagen Roncalli und Thiem Ja?
19.06.2026
Viel los in Wien
Jetzt beginnt der große Event-Herbst
20.08.2026

Der erste große Auftritt in Wien ist jedenfalls schon einmal gelungen – und das ganz ohne Manege. Denn manchmal reichen eben ein Riesenrad, ein riesiger Ballon und eine ordentliche Portion Zirkuszauber, um den Prater für einen Abend noch ein bisschen bunter zu machen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
20.08.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Einen Tag vor ihrem Geburtstag war Königin Camilla bester Laune. Als Charles sich ein Bierchen ...
Camilla wird 79
König Charles spült den Fußball-Frust runter
Jürgen Drews bei einem Auftritt mit Ehefrau Ramona im letzten Jahr. Bei einer Klassik-Gala in ...
„Eigentlich noch fit“
Jürgen Drews zeigte sich erstmals mit Rollator
Foto-Premiere! Die ersten Bilder von Travis Kelce und Taylor Swift nach der Traumhochzeit ...
Foto-Premiere
Hier zeigt Taylor Swift erstmals ihren Ehering!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
255.590 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
235.391 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Steiermark
„Hatte sie so gern, wieso musste das passieren?“
112.349 mal gelesen
Hinter diesen Wänden spielten sich furchtbare Szenen ab.
Niederösterreich
FPÖ am Weg zur Nummer Eins in Niederösterreich
1495 mal kommentiert
Landbauers FPÖ liefert sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Volkspartei von Johanna ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger: Wir sind „Zielland“ für Moskau
1493 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger in Helsinki
Innenpolitik
ÖVP zerbröselt an Dürre – bald auch die Koalition?
1313 mal kommentiert
Christian Stocker muss die Koalition im Streit zusammenhalten – und schafft das momentan nicht ...
Mehr Adabei Österreich
Volle Fahrt voraus
Roncalli ließ seine Gäste in den Himmel schauen
Rückkehr nach Augen-OP
Philipp Jelinek: „Ja, natürlich hatte ich Angst“
Krone Plus Logo
Tod nicht das Problem
Messner spricht über Älterwerden und das Sterben
Nach Krebsdiagnose
Jazz Gitti: Keine Hinweise auf Metastasen!
Fanliebe am Gipfel
Die Juzis feierten hoch über dem Zillertal
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf