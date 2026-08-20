Roncalli ließ seine Gäste in den Himmel schauen

Ein 25 Meter hoher Heißluftballon, das Wiener Riesenrad als Kulisse und jede Menge prominente Zaungäste: Auf der Kaiserwiese gab Roncalli einen spektakulären Vorgeschmack auf sein großes Jubiläum – und sorgte schon vor dem eigentlichen Wien-Gastspiel für Zirkuszauber.
Da staunten wohl selbst die Gondeln des Wiener Riesenrads: Am Mittwoch lag über dem Prater nicht nur Sommer-, sondern auch ordentlich Zirkusluft. Circus Roncalli präsentierte erstmals in Wien seinen imposanten Heißluftballon „Roncalli 1976“ – und der war nun wirklich kaum zu übersehen.
Stolze 25 Meter hoch und 21 Meter breit ist das bunte Schmuckstück, das direkt vor dem berühmten Riesenrad mit heißer Luft gefüllt und aufgerichtet wurde. Abheben durfte der Ballon zwar nicht – er blieb fest am Boden verankert -, die Blicke der Besucher gingen trotzdem reihenweise nach oben.
Promis schauten nach oben
Das ungewöhnliche Spektakel ließ sich auch so mancher prominente Roncalli-Fan nicht entgehen. Society-Darling Clemens Trischler, Unternehmerin Simone Lugner und Mister Austria Christopher Dengg mischten sich unter die Gäste, stiegen in den Korb und posierten vor der außergewöhnlichen Kulisse. Eine Reise über die Dächer Wiens gab es zwar nicht, dafür aber einen Fotomoment, der durchaus das Zeug hatte, dem Riesenrad nebenan kurz die Schau zu stehlen.
Auch Soul-Diva Doretta Carter, Magierin Anca Lucian und Prater-Chef Alexander Ruthner waren mit von der Partie. Kein Wunder, dass an diesem Abend wohl so manches Handy gezückt wurde: Wann hat man schließlich schon die Gelegenheit, mitten im Wiener Prater neben einem riesigen Roncalli-Ballon fürs Erinnerungsalbum zu posieren?
Mehr als nur heiße Luft
Hinter dem Ballon steckt allerdings mehr als ein spektakuläres Fotomotiv. Seit 2016 gehört der Heißluftballon zu den Symbolen der Roncalli-Welt. Während andere Zirkusse traditionell auf Löwen oder Elefanten setzen, steht er hier für Leichtigkeit, Fantasie, Nostalgie und die Sehnsucht nach einer Welt jenseits des Alltäglichen.
Nun wurde dieses Motiv erstmals dreidimensional in voller Größe umgesetzt. Auch der Name ist kein Zufall: „Roncalli 1976“ erinnert an die erste Tournee des Circus vor 50 Jahren. Damit ist das Prater-Spektakel gleichzeitig ein Vorgeschmack auf das große Jubiläum, das Roncalli heuer feiert.
Im September heißt es wieder „Manege frei“
Lange müssen sich die Wiener Zirkusfans nicht mehr gedulden. Ab 16. September 2026 gastiert Roncalli wieder am Wiener Rathausplatz. Dort soll die große Jubiläumsshow an fünf Jahrzehnte Circusgeschichte erinnern.
Und Wien ist dabei längst so etwas wie ein Fixpunkt im Roncalli-Kalender. Mehr als 45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer soll der Circus seit seinem Bestehen bereits begeistert haben. Nach dem Wien-Gastspiel zieht die bunte Karawane weiter: Ab 17. Oktober geht es nach Innsbruck, ab 13. November nach Linz.
Der erste große Auftritt in Wien ist jedenfalls schon einmal gelungen – und das ganz ohne Manege. Denn manchmal reichen eben ein Riesenrad, ein riesiger Ballon und eine ordentliche Portion Zirkuszauber, um den Prater für einen Abend noch ein bisschen bunter zu machen.
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