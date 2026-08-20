Roncalli ließ seine Gäste in den Himmel schauen

Im September heißt es wieder „Manege frei“

Lange müssen sich die Wiener Zirkusfans nicht mehr gedulden. Ab 16. September 2026 gastiert Roncalli wieder am Wiener Rathausplatz. Dort soll die große Jubiläumsshow an fünf Jahrzehnte Circusgeschichte erinnern.

Und Wien ist dabei längst so etwas wie ein Fixpunkt im Roncalli-Kalender. Mehr als 45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer soll der Circus seit seinem Bestehen bereits begeistert haben. Nach dem Wien-Gastspiel zieht die bunte Karawane weiter: Ab 17. Oktober geht es nach Innsbruck, ab 13. November nach Linz.