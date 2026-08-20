Paket in Wiener Keller löst Sprengstoff-Alarm aus

Explosiver Fund in Wien-Margareten: In einem Keller eines Mehrparteienhauses wurde von einem Bewohner am Mittwoch ein verdächtiges Paket entdeckt. Zunächst gingen die alarmierten Beamten von Suchtgift aus. Doch ein anschließender Schnelltest sorgte für eine überraschende Wendung. Plötzlich herrschte Sprengstoff-Alarm.
Gegen 20.45 Uhr brachten Polizisten der Polizeiinspektion Kopernikusgasse das zuvor sichergestellte Paket auf die Dienststelle. Auf den ersten Blick deutete alles auf Suchtgift hin. Doch bei der anschließenden Überprüfung kam etwas ganz anderes heraus.
Schnelltest schlägt an
Laut Polizei ergab der Test, dass die gefundene Substanz in Verbindung mit einem geeigneten Zünder als Sprengstoff dienen könnte. Sofort wurden von den Beamten und der Feuerwehr Sicherheitsvorkehrungen für die anwesenden Personen getroffen.
Sicher abtransportiert
Das Paket wurde schließlich gesichert abtransportiert. Ob es sich tatsächlich um Sprengstoff handelt, ist derzeit noch nicht geklärt. Gewissheit soll eine genaue Untersuchung der Substanz in den kommenden Tagen bringen.
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