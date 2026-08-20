Harry-Rückkehr: Folgt nun Versöhnung mit William?

Er ist sich sicher: Harry wird die Gunst der Stunde nutzen, und seine Annäherung an seinen Vater, König Charles vertiefen. Das, und dass Harry bald wieder in Großbritannien leben wird, bringe William gleichzeitig in Zugzwang, so Hunt. Denn es werde es „seinem Bruder erschweren, sich einer Versöhnung zu entziehen. Die überraschende Rückkehr von Harry und Meghan dürfte William in helle Wut versetzt haben.“