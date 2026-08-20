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Harry-Rückkehr: Folgt nun Versöhnung mit William?

Royals
20.08.2026 15:42
Die Beziehung zwischen Prinz William und Prinz Harry gilt als zerrüttet. Ob der Umzug der ...
Die Beziehung zwischen Prinz William und Prinz Harry gilt als zerrüttet. Ob der Umzug der Sussexes nach Großbritannien zur Versöhnung führen wird, steht momentan wohl noch in den Sternen.(Bild: AFP/KIRSTY O&#39;CONNOR)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Es ist die Rückkehr des Jahres! Nach jahrelangem Familienzwist wurde am Mittwoch bekannt, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie (7) und Lilibet (4) nach Großbritannien zurückziehen werden. Doch es bleibt ein bitterer Beigeschmack, denn eine Versöhnung mit Prinz William blieb bislang aus ...

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Es ist DIE Frage, die seit den Neuigkeiten rund um den Großbritannien-Umzug der Sussexes wohl allen unter den Nägeln brennt: Wird das die große Chance für William und Harry sein, ihren Streit endlich beizulegen?

Kann William Harry verzeihen?
Seit Jahren ist die Stimmung zwischen den Brüdern, die einst so eng miteinander waren, angespannt. Zu groß war die Enttäuschung von William, als Harry 2020 der Royal Family den Rücken kehrte, um danach mehrfach in der Öffentlichkeit royale Schmutzwäsche zu waschen.

Ein Treffen der Brüder blieb während der wenigen Besuche von Harry in Großbritannien daher zuletzt auch aus. Doch ein Umzug verändert die Situation – und Harry und William könnten sich künftig wieder öfter über den Weg laufen.

Prinz Harry zeigte sich bei seinem ersten Auftritt nach den Umzugs-News gut gelaunt. Die ...
Prinz Harry zeigte sich bei seinem ersten Auftritt nach den Umzugs-News gut gelaunt. Die Neuigkeiten kommentieren wollte er allerdings nicht.(Bild: AP/Alex Brandon)

„Bin mir nicht sicher, ob Wills dazu bereit ist“
Doch dass tatsächlich eine Versöhnung bei William und Harry ins Haus steht, halten Royal-Experten eher für unwahrscheinlich. Royal-Fotograf Arthur Edwards erklärte gegenüber der „Sun“ etwa: „Während Seine Majestät Harry und Meghan vermutlich willkommen heißen wird, bin ich nicht davon überzeugt, dass sein Bruder William ebenso nachsichtig sein wird.“

Und fügte hinzu: „Es bedürfte eines großen Aktes der Vergebung, und ich bin mir nicht sicher, ob Wills dazu bereit ist.“

Royal-Experten sind sich sicher: Prinz William ist mit der Entscheidung seines Bruders nicht ...
Royal-Experten sind sich sicher: Prinz William ist mit der Entscheidung seines Bruders nicht glücklich. Eine Versöhnung halten viele für eher unwahrscheinlich.(Bild: AP/Dominic Lipinski)

William über Rückkehr „not amused“?
Peter Hunt, ehemaliger Royal-Korrespondent der BBC, formulierte es sogar noch drastischer. „Langfristig eröffnet die Rückkehr der Sussexes nach Großbritannien die Aussicht auf zwei rivalisierende Höfe – den von William und den von Harry.“

Er ist sich sicher: Harry wird die Gunst der Stunde nutzen, und seine Annäherung an seinen Vater, König Charles vertiefen. Das, und dass Harry bald wieder in Großbritannien leben wird, bringe William gleichzeitig in Zugzwang, so Hunt. Denn es werde es „seinem Bruder erschweren, sich einer Versöhnung zu entziehen. Die überraschende Rückkehr von Harry und Meghan dürfte William in helle Wut versetzt haben.“

Sussexes überrumpelten Royals
Royal-Autor Rob Shuter wiederum verriet, dass die Pläne seines Bruders William kalt erwischt hätten. „König Charles erfuhr erst vor wenigen Tagen von den Plänen der Sussexes. Prinz William und Kate Middleton wurden von einer Entscheidung, die die ohnehin schon fragile Situation der Königsfamilie dramatisch verändern könnte, völlig überrascht“, bezog er sich auf ein Gespräch mit einer royalen Quelle.

Insider sind sich sicher: Harry und Meghan werden in Großbritannien vermutlich nicht mit offenen ...
Insider sind sich sicher: Harry und Meghan werden in Großbritannien vermutlich nicht mit offenen Armen empfangen werden.(Bild: AFP/RICHARD POHLE)

König Charles ließ nach Bekanntwerden der Umzugs-News mitteilen, dass er die Entscheidung begrüße und sich auf weitere Treffen mit seinen Enkeln freue. Prinz William hat die Neuigkeiten rund um seinen Bruder bislang nicht kommentiert.

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Tod von Diana jährt sich zum 30. Mal
Fix ist: Spätestens im kommenden Jahr dürfte ein Treffen zwischen Prinz William und Prinz Harry unausweichlich sein. Denn am 31. August 2027 jährt sich der Tod ihrer Mutter Prinzessin Diana zum 30. Mal – ein besonders emotionaler Tag.

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