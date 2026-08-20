Araber bleiben aus, aber Deutsche stürmen Tirol

Knapp 3,4 Millionen Urlauber (+5,1%) haben zwischen Mai und Ende Juli ihre Ferien in Tirol verbracht und insgesamt fast 11,2 Millionen Nächtigungen (+3,1%) gebracht. Das geht aus der aktuellen Statistik des Landes hervor. Vor allem Gäste aus den Nahmärkten Deutschland, Niederlande, Italien, Tschechien und Belgien sind für die Zuwächse verantwortlich. Deutsche Gäste machen 56 Prozent aller Urlauber aus.