Araber bleiben aus, aber Deutsche stürmen Tirol

Abkühlung in den Tiroler Bergen suchen heuer noch mehr Urlauber als in den vergangenen Jahren. 3,4 Millionen Ankünfte verzeichnet die Tourismusbranche zu Saisonhalbzeit. Das sind um 5,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Wer kommt, wer ausbleibt – und wo die Urlauber nächtigen.
Knapp 3,4 Millionen Urlauber (+5,1%) haben zwischen Mai und Ende Juli ihre Ferien in Tirol verbracht und insgesamt fast 11,2 Millionen Nächtigungen (+3,1%) gebracht. Das geht aus der aktuellen Statistik des Landes hervor. Vor allem Gäste aus den Nahmärkten Deutschland, Niederlande, Italien, Tschechien und Belgien sind für die Zuwächse verantwortlich. Deutsche Gäste machen 56 Prozent aller Urlauber aus.
Dem gegenüber stehen markante Rückgänge – zum Teil mehr als 30 Prozent – bei Gästen aus arabischen Staaten und Asien. Diese haben jedoch deutlich geringere Bedeutung für den Tiroler Tourismus, wurden bisher in einigen Regionen jedoch als Hoffnungsmärkte gesehen. Die geopolitische Lage hat die Situation nun grundlegend verändert.
Reisetrend setzt sich fort
Die Zahlen verdeutlichen, dass sich der Trend zu Urlaub in der Nähe und zu Destinationen mit gemäßigtem Klima weiter fortsetzt. Allein im Juli ist die Zahl der Ankünfte um 11,5 Prozent gestiegen, umgerechnet waren es im Juli um 170.000 Tirol-Urlauber mehr als im Vorjahr.
Von den Zuwächsen profitieren vor allem Vier- und Fünf-Stern-Hotels, gewerbliche Ferienwohnungen, Campingplätze und Schutzhütten. Letztere verbuchen ein Nächtigungsplus von 14,5 Prozent.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.