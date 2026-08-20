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Araber bleiben aus, aber Deutsche stürmen Tirol

Tirol
20.08.2026 15:00
Urlaub in den Bergen liegt voll im Trend.
Urlaub in den Bergen liegt voll im Trend.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Abkühlung in den Tiroler Bergen suchen heuer noch mehr Urlauber als in den vergangenen Jahren. 3,4 Millionen Ankünfte verzeichnet die Tourismusbranche zu Saisonhalbzeit. Das sind um 5,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Wer kommt, wer ausbleibt – und wo die Urlauber nächtigen. 

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Knapp 3,4 Millionen Urlauber (+5,1%) haben zwischen Mai und Ende Juli ihre Ferien in Tirol verbracht und insgesamt fast 11,2 Millionen Nächtigungen (+3,1%) gebracht. Das geht aus der aktuellen Statistik des Landes hervor. Vor allem Gäste aus den Nahmärkten Deutschland, Niederlande, Italien, Tschechien und Belgien sind für die Zuwächse verantwortlich. Deutsche Gäste machen 56 Prozent aller Urlauber aus.

Dem gegenüber stehen markante Rückgänge – zum Teil mehr als 30 Prozent –  bei Gästen aus arabischen Staaten und Asien. Diese haben jedoch deutlich geringere Bedeutung für den Tiroler Tourismus, wurden bisher in einigen Regionen jedoch als Hoffnungsmärkte gesehen. Die geopolitische Lage hat die Situation nun grundlegend verändert.

Schutzhütten verzeichneten deutliche Zuwächse bei den Übernachtungen. (Symbolbild)
Schutzhütten verzeichneten deutliche Zuwächse bei den Übernachtungen. (Symbolbild)(Bild: Hannes Wallner)

Reisetrend setzt sich fort
Die Zahlen verdeutlichen, dass sich der Trend zu Urlaub in der Nähe und zu Destinationen mit gemäßigtem Klima weiter fortsetzt. Allein im Juli ist die Zahl der Ankünfte um 11,5 Prozent gestiegen, umgerechnet waren es im Juli um 170.000 Tirol-Urlauber mehr als im Vorjahr.

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Von den Zuwächsen profitieren vor allem Vier- und Fünf-Stern-Hotels, gewerbliche Ferienwohnungen, Campingplätze und Schutzhütten. Letztere verbuchen ein Nächtigungsplus von 14,5 Prozent.

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