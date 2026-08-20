Karner: „Auch Kinder für gewisse Zeit wegsperren“

50 bis 60 unmündige Intensivtäter in Wien

Die Anzahl der unmündigen Intensivtäter in Wien – also Kinder, die schwere Straftaten wie Raubüberfälle oder Einbruchsdiebstähle begangen haben – beläuft sich auf derzeit 50 bis 60. „In anderen Städten gibt es diese auch, aber nicht in diesem Ausmaß und ohne explizite Auswertung“, teilte das Innenministerium mit.