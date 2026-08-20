Bayern spielt in ganz neuer Farbe gegen Dortmund

Vier ikonische Momente

Außerdem sollen die großen Flächen auf dem Trikot an vier ikonische Momente des Rekordmeisters erinnern. Dazu zählen Kaiser Franz Beckenbauer, der entscheidende Treffer von Arjen Robben im Champions-League-Finale in Wembley 2013, der parierte Strafstoß von Torwart-Titan Oliver Kahn im Finale in Mailand 2001 und der Freistoß von Patrik Andersson, der die Münchner in der Saison 2000/2001 zur Meisterschaft schoss.