Bayern spielt in ganz neuer Farbe gegen Dortmund

Neue Saison, neues Trikot! Pünktlich zum Pflichtspielstart im Franz-Beckenbauer-Supercup wird der FC Bayern gegen Vize-Meister Borussia Dortmund am Samstag mit dem neuen Champions-League-Trikot auflaufen.
Präsentiert wurde die neue „Wäsch“ den Fans am Donnerstag. Das Dress ist lila und enthält als Kontrast leuchtende rote Akzente. Das Bayern-Logo sowie jenes des Ausrüsters Adidas sind ebenfalls rot und heben sich vom Rest ab.
Vier ikonische Momente
Außerdem sollen die großen Flächen auf dem Trikot an vier ikonische Momente des Rekordmeisters erinnern. Dazu zählen Kaiser Franz Beckenbauer, der entscheidende Treffer von Arjen Robben im Champions-League-Finale in Wembley 2013, der parierte Strafstoß von Torwart-Titan Oliver Kahn im Finale in Mailand 2001 und der Freistoß von Patrik Andersson, der die Münchner in der Saison 2000/2001 zur Meisterschaft schoss.
Das Urteil der Fans ist gespalten. „Neuer Schlafanzug“, schreibt ein User. Ein anderer kommentiert: „Absolut sensationell!“
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