Cagliari-Profi erwacht aus Koma, aber Sorge bleibt

„Kämpfe weiter, Yael!“

Erst am Sonntag wäre der Franzose in einem Pool beinahe ertrunken, weil er – wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete – nicht schwimmen kann und in den tieferen Bereich des Beckens geraten ist. Mit dem Rettungshubschrauber wurde Trepy ins Spital nach Sassari geflogen und dort ins künstliche Koma versetzt. Unfassbar: Erst zwei Tage zuvor stand der Stürmer beim 1:0-Sieg im Cup gegen Arezzo in der Startelf.