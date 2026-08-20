Cagliari-Profi erwacht aus Koma, aber Sorge bleibt

Cagliari-Stürmer Yael Trepy ist wieder bei Bewusstsein. Nach seinem Badeunfall an der Costa Smeralda in Sardinien ist der 20-jährige Franzose aus dem Koma erwacht und kann selbstständig atmen. Auf der Intensivstation muss der Serie-A-Kicker aber bis auf Weiteres bleiben.
„Er ist wach und kooperativ“, teilt das Spital mit. Auch offensichtliche neurologische Schäden seien bislang nicht festgestellt worden. Trepy sei stabil, müsse aber wegen Wasser in seiner Lunge weiter auf der Intensivstation bleiben.
„Kämpfe weiter, Yael!“
Erst am Sonntag wäre der Franzose in einem Pool beinahe ertrunken, weil er – wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete – nicht schwimmen kann und in den tieferen Bereich des Beckens geraten ist. Mit dem Rettungshubschrauber wurde Trepy ins Spital nach Sassari geflogen und dort ins künstliche Koma versetzt. Unfassbar: Erst zwei Tage zuvor stand der Stürmer beim 1:0-Sieg im Cup gegen Arezzo in der Startelf.
Nun wartet ein harter Weg zurück! „Es ist die Nachricht, auf die wir gewartet haben“, so Cagliari-Präsident Tommaso Giulini erleichtert. Trainer Fabio Pisacane ergänzte: „Kämpfe weiter, Yael!“
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