Liebes-Aus! Dakota Johnson ist schon wieder Single

Huch, das ging jetzt aber schnell! Erst Anfang August machte Musiker Role Model in einem Interview ganz nebenbei die Beziehung zu Schauspielerin Dakota Johnson öffentlich, jetzt sollen die beiden schon wieder getrennt sein! Das berichtete das „People“-Magazin.
Eigentlich schaute alles danach aus, als schwebe Dakota Johnson aktuell mit Role Model, der bürgerlich Tucker Pillsbury heißt, auf Wolke sieben. Doch jetzt die Überraschung! Die Schauspielerin und der Musiker sollen gar kein Paar mehr sein!
Schon seit „einer Weile“ getrennt
Das will das US-Magazin von einem Insider erfahren haben. Der bestätigte, dass die Liebe zwischen der 36-Jährigen und dem um sieben Jahre jüngeren Pillsbury nach nur rund einem Jahr wieder Geschichte sei – und das schon seit „einer Weile“.
Wann genau die Liebe zerbrochen ist und was der Trennungsgrund war, das ist bislang nicht bekannt.
Role Model bestätigte kürzlich Liebe
Für Fans der „Fifty Shades of Grey“-Schönheit kommt die Nachricht über das Liebes-Aus jedenfalls überraschend. Immerhin hatte Role Model selbst erst Anfang August in einem Interview verraten, wie es dazu gekommen war, dass Johnson in seinem neuen Song zu hören ist – und ganz nebenbei die Beziehung bestätigt.
„Ich hatte einige Namen zur Auswahl. Dann kam Dakota eines Tages ins Studio und Mason (Stoops, Gitarrist und Produzent, Anm.) meinte: ,Warum fragst du nicht sie?‘ Ich dachte nur: ,Stopp! Wir vermischen Arbeit und Beziehung nicht.‘“
On-off-Liebe mit Chris Martin
Dakota Johnson war vor ihrer Liebe mit Role Model acht Jahre lang mit Unterbrechungen mit Coldplay-Frontmann Chris Martin liiert. Das Promi-Paar trennte sich im letzten Jahr.
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