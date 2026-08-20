Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trennung von Musiker

Liebes-Aus! Dakota Johnson ist schon wieder Single

Society International
20.08.2026 16:00
Dakota Johnson soll schon wieder als Single durchs Leben gehen.
Dakota Johnson soll schon wieder als Single durchs Leben gehen.(Bild: Viennareport)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Huch, das ging jetzt aber schnell! Erst Anfang August machte Musiker Role Model in einem Interview ganz nebenbei die Beziehung zu Schauspielerin Dakota Johnson öffentlich, jetzt sollen die beiden schon wieder getrennt sein! Das berichtete das „People“-Magazin.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eigentlich schaute alles danach aus, als schwebe Dakota Johnson aktuell mit Role Model, der bürgerlich Tucker Pillsbury heißt, auf Wolke sieben. Doch jetzt die Überraschung! Die Schauspielerin und der Musiker sollen gar kein Paar mehr sein!

Schon seit „einer Weile“ getrennt
Das will das US-Magazin von einem Insider erfahren haben. Der bestätigte, dass die Liebe zwischen der 36-Jährigen und dem um sieben Jahre jüngeren Pillsbury nach nur rund einem Jahr wieder Geschichte sei – und das schon seit „einer Weile“.

Wann genau die Liebe zerbrochen ist und was der Trennungsgrund war, das ist bislang nicht bekannt.

Dakota Johnson ist wieder zu haben! Die Schauspielerin und Musiker Role Model haben sich ...
Dakota Johnson ist wieder zu haben! Die Schauspielerin und Musiker Role Model haben sich angeblich getrennt.(Bild: AFP/LEONARDO MUNOZ)

Role Model bestätigte kürzlich Liebe
Für Fans der „Fifty Shades of Grey“-Schönheit kommt die Nachricht über das Liebes-Aus jedenfalls überraschend. Immerhin hatte Role Model selbst erst Anfang August in einem Interview verraten, wie es dazu gekommen war, dass Johnson in seinem neuen Song zu hören ist – und ganz nebenbei die Beziehung bestätigt.

„Ich hatte einige Namen zur Auswahl. Dann kam Dakota eines Tages ins Studio und Mason (Stoops, Gitarrist und Produzent, Anm.) meinte: ,Warum fragst du nicht sie?‘ Ich dachte nur: ,Stopp! Wir vermischen Arbeit und Beziehung nicht.‘“

Lesen Sie auch:
Auf dem Foto überrascht „Fifty Shades“-Schönheit Dakota Johnson mit den ikonischen blonden ...
Perfekte Verwandlung
Erstes Foto von Dakota Johnson als Marilyn Monroe
29.07.2026
Ganz nebenbei
Role Model bestätigt Beziehung mit Dakota Johnson
05.08.2026

On-off-Liebe mit Chris Martin
Dakota Johnson war vor ihrer Liebe mit Role Model acht Jahre lang mit Unterbrechungen mit Coldplay-Frontmann Chris Martin liiert. Das Promi-Paar trennte sich im letzten Jahr.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
20.08.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
255.590 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
235.391 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Steiermark
„Hatte sie so gern, wieso musste das passieren?“
112.349 mal gelesen
Hinter diesen Wänden spielten sich furchtbare Szenen ab.
Niederösterreich
FPÖ am Weg zur Nummer Eins in Niederösterreich
1495 mal kommentiert
Landbauers FPÖ liefert sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Volkspartei von Johanna ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger: Wir sind „Zielland“ für Moskau
1493 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger in Helsinki
Innenpolitik
ÖVP zerbröselt an Dürre – bald auch die Koalition?
1313 mal kommentiert
Christian Stocker muss die Koalition im Streit zusammenhalten – und schafft das momentan nicht ...
Mehr Society International
Heidi Klum oben ohne
Dieser Morgengruß ist fast zu scharf für Instagram
Trennung von Musiker
Liebes-Aus! Dakota Johnson ist schon wieder Single
„Man lebt sein Leben“
Josh Radnor: „HIMYM“-Freundschaft verblasst
Ursache weiter unklar
Antidrogenbehörde ermittelt zum Tod von Panettiere
Bullock über ALS-Kampf
„Er war schon gegangen, bevor sein Körper folgte“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf