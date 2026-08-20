„Kampfhund“ stellte sich als Dalmatiner heraus

Gemeinde suchte im Register

Mithilfe der Gemeinde machte man sich auf die Suche nach dem Tier und dessen Halterin. Doch im Register wurde man nicht fündig. Kein Wunder, handelte es sich beim „Kampfhund“ in Wahrheit um einen Dalmatiner. Darauf kam man aber erst, als die Videoaufzeichnungen beim Freibad kontrolliert wurden. Dort war das Tier eindeutig zu sehen. Nun ist auch die Halterin, eine Grieskirchnerin (38), ausgeforscht und sie wird angezeigt.