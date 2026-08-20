Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Angriff aufgeklärt:

„Kampfhund“ stellte sich als Dalmatiner heraus

Oberösterreich
20.08.2026 14:44
Ein Dalmatiner (Symbolfoto)
Ein Dalmatiner (Symbolfoto)(Bild: Claudia Fischer)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Geklärt ist die Hundeattacke auf eine Joggerin vor wenigen Tagen in Grieskirchen in OÖ. Als hilfreich stellte sich die Videoüberwachung des Freibades heraus, denn die Beschreibung des angreifenden Tieres hätte die Klärung schwierig gemacht. Denn der „Kampfhund“ stellte sich als Dalmatiner heraus.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es ist der Kameraüberwachung beim Freibad in Grieskirchen zu verdanken, dass eine Hundeattacke geklärt werden konnte. Wie berichtet, war vor knapp einer Woche eine 47-jährige, einheimische Joggerin beim Freibad von einem Hund angegriffen und durch Bisse schwer verletzt worden.

Die Besitzerin des Tieres half aber nicht, im Gegenteil, sie entfernte sich samt Hund vom „Tatort“. Die schwer verletzte Joggerin gab an, dass es sich beim Hund um einen Pitbull gehandelt haben dürfte.

Lesen Sie auch:
Fotos dieses Feldwegs gingen um die Welt, er war Schauplatz einer der schlimmsten Tragödien in ...
Krone Plus Logo
Hunde killten Joggerin
Familienglück verjagt Schatten der Todesbisse
02.02.2025
Hinweise erbeten
Pitbull biss Joggerin: „Frauerl“ ging einfach weg
15.08.2026

Gemeinde suchte im Register
Mithilfe der Gemeinde machte man sich auf die Suche nach dem Tier und dessen Halterin. Doch im Register wurde man nicht fündig. Kein Wunder, handelte es sich beim „Kampfhund“ in Wahrheit um einen Dalmatiner. Darauf kam man aber erst, als die Videoaufzeichnungen beim Freibad kontrolliert wurden. Dort war das Tier eindeutig zu sehen. Nun ist auch die Halterin, eine Grieskirchnerin (38), ausgeforscht und sie wird angezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
20.08.2026 14:44
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Die Luftwaffenbasis Ramstein in Deutschland ist einer der wichtigsten US-Stützpunkte in Europa – ...
Krone Plus Logo
Interaktive Karte
So viele US-Militärstützpunkte gibt es in Europa
Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
255.439 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
234.850 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Steiermark
„Hatte sie so gern, wieso musste das passieren?“
112.060 mal gelesen
Hinter diesen Wänden spielten sich furchtbare Szenen ab.
Niederösterreich
FPÖ am Weg zur Nummer Eins in Niederösterreich
1495 mal kommentiert
Landbauers FPÖ liefert sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Volkspartei von Johanna ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger: Wir sind „Zielland“ für Moskau
1453 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger in Helsinki
Innenpolitik
ÖVP zerbröselt an Dürre – bald auch die Koalition?
1079 mal kommentiert
Christian Stocker muss die Koalition im Streit zusammenhalten – und schafft das momentan nicht ...
Mehr Oberösterreich
Angriff aufgeklärt:
„Kampfhund“ stellte sich als Dalmatiner heraus
Baustellen-Rundgang
Theaterviertel: Mega-Umbau im Herzen von Linz
Sport Tv Logo
Trophy am Attersee
Kurios: Ein Segler jubelt vor dem Regatta-Start!
SPÖ-Luger vor Gericht
Wegen Untreue: Urteil gegen Ex-Stadtchef erwartet
Kasse mitgenommen
Dieb stahl Kindern die Einnahmen vom Obststand
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf