Geklärt ist die Hundeattacke auf eine Joggerin vor wenigen Tagen in Grieskirchen in OÖ. Als hilfreich stellte sich die Videoüberwachung des Freibades heraus, denn die Beschreibung des angreifenden Tieres hätte die Klärung schwierig gemacht. Denn der „Kampfhund“ stellte sich als Dalmatiner heraus.
Es ist der Kameraüberwachung beim Freibad in Grieskirchen zu verdanken, dass eine Hundeattacke geklärt werden konnte. Wie berichtet, war vor knapp einer Woche eine 47-jährige, einheimische Joggerin beim Freibad von einem Hund angegriffen und durch Bisse schwer verletzt worden.
Die Besitzerin des Tieres half aber nicht, im Gegenteil, sie entfernte sich samt Hund vom „Tatort“. Die schwer verletzte Joggerin gab an, dass es sich beim Hund um einen Pitbull gehandelt haben dürfte.
Gemeinde suchte im Register
Mithilfe der Gemeinde machte man sich auf die Suche nach dem Tier und dessen Halterin. Doch im Register wurde man nicht fündig. Kein Wunder, handelte es sich beim „Kampfhund“ in Wahrheit um einen Dalmatiner. Darauf kam man aber erst, als die Videoaufzeichnungen beim Freibad kontrolliert wurden. Dort war das Tier eindeutig zu sehen. Nun ist auch die Halterin, eine Grieskirchnerin (38), ausgeforscht und sie wird angezeigt.
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