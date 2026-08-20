„War näher dran aufzuhören, als Team zu wechseln!“

„Er ist der Mittelpunkt unseres Teams“

„Die Entscheidung, unseren gemeinsamen Weg fortzusetzen, beruht auf dem Vertrauen, das Max und das Team über viele Jahre hinweg aufgebaut haben“, erklärte der Franzose Laurent Mekies, der bei Red Bull im Vorjahr Langzeit-Teamchef Christian Horner nachgefolgt war. „Er ist viel mehr für uns als der schnellste Fahrer der Welt. Er ist der Mittelpunkt unseres Teams. Zu wissen, dass er bei uns sein wird, um den nächsten siegreichen Zyklus aufzubauen, ist phänomenal.“