Josh Radnor: „HIMYM“-Freundschaft verblasst

„How I Met Your Mother“-Star Josh Radnor hat eigenen Angaben zufolge nur noch wenig Kontakt mit den anderen Hauptdarstellern der Sitcom.
Der 52-Jährige antwortete im Podcast „Half the Picture“ auf die Frage, ob er und seine früheren Kollegen „immer noch so eng verbunden“ seien wie früher: „Nein, nein, nicht einmal ein bisschen“, sagte er mit Blick auf seine früheren Kollegen Neil Patrick Harris (53), Jason Segel (46), Alyson Hannigan (52) und Cobie Smulders (44).
„Wie im Studium“
„Es ist wie beim Studium: Man verbringt diese sehr intensive Zeit miteinander und denkt, man würde – man kann sich gar nicht vorstellen, sich nicht jeden Tag zu sehen, weil man sich schon so lange jeden Tag gesehen hat. Und dann löst sich das Ganze einfach auf und man geht hinaus und lebt sein Leben.“
Hier können Sie sich den Interview-Ausschnitt mit Josh Radnor anschauen:
Radnor räumte ein, dass er und Segel sich noch „ab und zu eine Nachricht“ schrieben, „wenn uns irgendetwas an eine lustige Begebenheit am Set erinnert, aber ich habe ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen“.
Hannigan sei auf seiner Hochzeit, die laut Medienberichten Anfang 2024 stattgefunden hat, zu Gast gewesen. Sie hätten sich vermutlich seitdem aber auch nicht mehr getroffen, sagte er. Smulders und Harris seien wiederum bereits in seinem Podcast zu Gast gewesen.
Serie wurde zum absoluten Kult
In der Kult-Serie „How I Met Your Mother“ (2005-2014) spielten Radnor, Harris, Segel, Hannigan und Smulders eine Gruppe von fünf besten Freunden. Die Sitcom, in der Radnors Charakter Ted Mosby nach der großen Liebe sucht, lief neun Staffeln lang.
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