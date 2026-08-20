Stadtchef schnappt der Shopping Night Besucher weg

Weil er seine private Geburtstagsfeier vom Stadtamt organisieren lässt, steht der Rieder ÖVP-Bürgermeister Bernhard Zwielehner sowohl von Datenschützern als auch den politischen Mitbewerbern unter Beschuss. Nun hagelt es auch Kritik von den Kaufleuten.
Die Kritik an der 50er-Feier des Rieder Bürgermeisters Bernhard Zwielehner reißt nicht ab. Wie berichtet, hat der ÖVP-Stadtchef für die Organisation seiner privaten Feier das Stadtamt eingespannt. Unter anderem wurden die Einladungen an Stadt- und Landespolitiker, Persönlichkeiten aus der Wirtschaft sowie Obleute der 81 städtischen Vereine aus dem Rathaus verschickt. „Ich habe nicht alle Adressen, das war der einfachere Weg. Sehr viele Einladungen habe ich auch persönlich verschickt, und selbstverständlich trage ich alle Kosten meiner Feier“, sieht Zwielehner die Sache durchaus entspannt.
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