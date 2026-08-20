Polizei rückt ab sofort mit neuer Radartechnik aus

Raser, aufgepasst! Die Polizei Tirol führt ab sofort mit einer brandneuen Radartechnik die mobile Geschwindigkeitsüberwachung flächendeckend durch – und zwar als erstes Bundesland. Dafür stehen den Beamten moderne Systeme der neuesten Generation zur Verfügung.
Wer kennt sie nicht, die Verlockung, etwas stärker aufs Gaspedal zu drücken als erlaubt? Ein Verhalten, das allerdings meist von der Polizei bestraft wird. So flattert beispielsweise wenig später eine Anonymverfügung ins Haus.
Nun hat die Landespolizeidirektion Tirol Raser noch mehr im Visier. Denn sie hat die mobile Geschwindigkeitsüberwachung mittels Radartechnologie umfassend modernisiert. Das bedeutet konkret: Alle bislang eingesetzten mobilen Radarmessgeräte wurden durch moderne Systeme der neuesten Generation ersetzt.
Wodurch zeichnen sich dieses aus? Enrico Leitgeb, Leiter der Verkehrsabteilung Tirol, weiß es: „Durch eine höhere Messpräzision, eine verbesserte Leistungsfähigkeit sowie eine noch effizientere Überwachung des Straßenverkehrs.“
„Sie können flexibel eingesetzt werden“
Bei diesen neuen Geräten handelt es sich um hochmoderne Hochfrequenzradarsysteme mit sehr geringer Messtoleranz und hoher Messgenauigkeit. „Sie können flexibel in unterschiedlichen Einsatzformen verwendet werden und kommen sowohl in speziell ausgestatteten Fahrzeugen als auch stationär auf Stativen oder in sogenannten ,Multaboxen‘ zum Einsatz“, sagt Leitgeb. Dadurch sei eine besonders vielseitige und effiziente Verwendung im gesamten Bundesland gewährleistet.
400.000 Euro Anschaffungskosten
Insgesamt wurden Messsysteme mit einem Investitionsvolumen von rund 400.000 Euro beschafft. Tirol sei damit laut dem Leiter der Verkehrsabteilung das erste Bundesland, das die Modernisierung der mobilen Radarüberwachung flächendeckend abgeschlossen hat.
„Unser konkretes Ziel ist es, Geschwindigkeitsübertretungen konsequent zu ahnden und dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung von Verkehrsunfällen sowie zum Schutz aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu leisten“, sagt Leitgeb.
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