Polizei rückt ab sofort mit neuer Radartechnik aus

„Sie können flexibel eingesetzt werden“

Bei diesen neuen Geräten handelt es sich um hochmoderne Hochfrequenzradarsysteme mit sehr geringer Messtoleranz und hoher Messgenauigkeit. „Sie können flexibel in unterschiedlichen Einsatzformen verwendet werden und kommen sowohl in speziell ausgestatteten Fahrzeugen als auch stationär auf Stativen oder in sogenannten ,Multaboxen‘ zum Einsatz“, sagt Leitgeb. Dadurch sei eine besonders vielseitige und effiziente Verwendung im gesamten Bundesland gewährleistet.