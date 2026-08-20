Maracana bekommt den Zuschlag für das WM-Finale

Im Maracana-Stadion wird nächstes Jahr der Weltmeistertitel im Frauenfußball vergeben. Der Weltverband FIFA gab am Donnerstag bekannt, dass das Finale der Frauen-WM 2027 am 27. Juli im legendären Stadion von Rio de Janeiro ausgetragen wird.
Im Maracana fand 2014 schon das Finale der Männer-WM (Deutschland besiegte Argentinien 1:0) statt, seit dem Umbau für das Turnier vor zwölf Jahren bietet die Arena 75.000 Zuschauern Platz.
Die Weltmeisterschaft nächstes Jahr ist die erste der Frauen in Lateinamerika, 32 Teams nehmen daran teil. Österreichs Team trifft in der ersten Play-off-Runde im Oktober in Hin- und Rückspiel auf den Kosovo und würde im Erfolgsfall Ende November/Anfang Dezember im Kampf um die WM-Teilnahme gegen Israel oder die Schweiz antreten.
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