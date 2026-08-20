Maracana bekommt den Zuschlag für das WM-Finale

Die Weltmeisterschaft nächstes Jahr ist die erste der Frauen in Lateinamerika, 32 Teams nehmen daran teil. Österreichs Team trifft in der ersten Play-off-Runde im Oktober in Hin- und Rückspiel auf den Kosovo und würde im Erfolgsfall Ende November/Anfang Dezember im Kampf um die WM-Teilnahme gegen Israel oder die Schweiz antreten.