Finanzpolizistin sah Unfall und wurde zur Heldin

Immer wieder solche Situationen im Außendienst

„Das schnelle und besonnene Handeln der Beamtin zeigt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzpolizei auch abseits ihrer eigentlichen Kontroll- und Ermittlungsaufgaben Verantwortung übernehmen“, heißt es seitens des Ministeriums und weiter: „Durch ihre Tätigkeit im Außendienst geraten Finanzpolizistinnen und Finanzpolizisten immer wieder in Situationen, in denen rasches Handeln gefragt ist. Auch in solchen Momenten leisten sie mit Einsatzbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein einen wichtigen Beitrag.“