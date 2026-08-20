Finanzpolizistin sah Unfall und wurde zur Heldin

Eine Finanzpolizistin aus Kitzbühel wurde am Dienstagmorgen Zeugin eines Unfalles. Sie leistete umgehend Erste Hilfe und sorgte damit, dass die Verletzte so rasch wie möglich versorgt wurde.
Am Dienstagmorgen kam es – wie bereits berichtet – zu einem schweren Verkehrsunfall in Kitzbühel. Eine 29-jährige Einheimische wurde auf einem Zebrastreifen von einem Pkw erfasst und gegen ein Brückengeländer geschleudert. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus nach St. Johann eingeliefert.
Eine der ersten am Unfallort war eine Finanzpolizistin des Amts für Betrugsbekämpfung, wie das Bundesministerium für Finanzen erklärt. Die Beamtin bemerkte die Notbremsung eines entgegenkommenden Fahrzeugs und bemerkte die blutende Frau.
Dieser Vorfall unterstreicht das vielseitige Engagement der Finanzpolizei, das weit über ihre regulären Aufgaben hinausgeht.
Finanzminister Markus Marterbauer
Bild: APA/HELMUT FOHRINGER
Die Beamtin hielt an, schaltete ihr Blaulicht an und eilte der Verletzten zu Hilfe. „Dieser Vorfall unterstreicht das vielseitige Engagement der Finanzpolizei, das weit über ihre regulären Aufgaben hinausgeht. Das machte die Kollegin durch ihr rasches Eingreifen deutlich, wofür ich ihr herzlich danke“, so Finanzminister Markus Marterbauer.
Ein ebenfalls hinzugekommener Arzt forderte sie auf, die Rettungskette in Gang zu setzen. Dieser Aufforderung kam die Finanzpolizistin nach und folgte den Anweisungen der Leitstelle bis zum Eintreffen der Rettung und des Notarztes.
Immer wieder solche Situationen im Außendienst
„Das schnelle und besonnene Handeln der Beamtin zeigt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzpolizei auch abseits ihrer eigentlichen Kontroll- und Ermittlungsaufgaben Verantwortung übernehmen“, heißt es seitens des Ministeriums und weiter: „Durch ihre Tätigkeit im Außendienst geraten Finanzpolizistinnen und Finanzpolizisten immer wieder in Situationen, in denen rasches Handeln gefragt ist. Auch in solchen Momenten leisten sie mit Einsatzbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein einen wichtigen Beitrag.“
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