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Ersatz aus Neapel?

Mitchell weg – auch Stürmer steht vor dem Abflug!

Fußball National
20.08.2026 12:30
Jeyland Mitchell ist Sturms neuer „Abwehr-Rekord“.
Jeyland Mitchell ist Sturms neuer „Abwehr-Rekord“.(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Der Mega-Deal ist unter Dach und Fach! Gestern wurde Jeyland Mitchell bereits in Straßburg vorgestellt. Und Sturm reibt sich die Hände. Der Innenverteidiger spülte mehr als acht Millionen Euro in die Kasse, Rekord für einen Defensivmann. Dessen Nachfolger könnte schon gefunden sein. 

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Mit Mitchell machte Sturm ordentlich Reibach. Erst im Juli hatte der Klub beim 21-jährigen Leihspieler von Feyenoord Rotterdam die Kaufoption um 1,8 Millionen Euro gezogen. Keine zwei Monate später kassierten die Schwarzen für den Teamspieler aus Costa Rica nun das Vierfache.

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