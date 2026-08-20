Mitchell weg – auch Stürmer steht vor dem Abflug!

Der Mega-Deal ist unter Dach und Fach! Gestern wurde Jeyland Mitchell bereits in Straßburg vorgestellt. Und Sturm reibt sich die Hände. Der Innenverteidiger spülte mehr als acht Millionen Euro in die Kasse, Rekord für einen Defensivmann. Dessen Nachfolger könnte schon gefunden sein.
Mit Mitchell machte Sturm ordentlich Reibach. Erst im Juli hatte der Klub beim 21-jährigen Leihspieler von Feyenoord Rotterdam die Kaufoption um 1,8 Millionen Euro gezogen. Keine zwei Monate später kassierten die Schwarzen für den Teamspieler aus Costa Rica nun das Vierfache.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.