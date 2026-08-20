Frühstart, haushoher Favorit und zwei Wundertüten

Knapp 20 Jahre lang coachte Werner Hasenberger diverse Wiener Klubs. Bei der letzten Station Wienerberg krönte er sich in der Vorsaison zum Stadtliga-Meister, ehe er ein wenig Abstand vom Trainergeschehen nahm. Für die „Krone“ analysiert der 54-Jährige die kommende Spielzeit in der vierthöchsten Spielklasse.
Der größte Favorit ist mit Dinamo Helfort schnell ausgemacht. „Sie waren stets knapp dran, jetzt wird es Zeit für den großen Coup. Mit Yilmaz haben sie brutale Qualität im Sturm und Sahanek sorgt für die notwendige Erfahrung.“ Reichlich davon hat der 36-Jährige ja, kickte 22 Mal in der heimischen Bundesliga, 220 Mal in der zweiten Liga.
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