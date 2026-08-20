Frühstart, haushoher Favorit und zwei Wundertüten

Der größte Favorit ist mit Dinamo Helfort schnell ausgemacht. „Sie waren stets knapp dran, jetzt wird es Zeit für den großen Coup. Mit Yilmaz haben sie brutale Qualität im Sturm und Sahanek sorgt für die notwendige Erfahrung.“ Reichlich davon hat der 36-Jährige ja, kickte 22 Mal in der heimischen Bundesliga, 220 Mal in der zweiten Liga.