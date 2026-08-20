„Fehlgeleitete Begierden und Missbrauch“

Politisches und moralisches Versagen

Krieg offenbare ein tiefergehendes Unvermögen, nach Gottes Bild und Gleichnis zu leben, das Leben zu achten und für die den Menschen anvertraute Erde zu sorgen, schreibt Leo XIV. Dies sei nicht nur ein politisches Versagen, sondern auch ein moralisches und geistliches. „Der Krieg, der in fehlgeleiteten Begierden und im Missbrauch menschlicher Freiheit und Macht wurzelt, ist ein Gegenzeugnis zum Evangelium des Friedens.“