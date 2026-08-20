Experte mit düsterer Prognose für Skigebiete

Trockenheit, Dürre und kein Wasser! Ein Salzburger Top-Experte schlägt Alarm: Die Region hat mittlerweile ein Drittel weniger Niederschlag. Das bedroht das Grundwasser, die Landwirtschaft und auch heimische Skibetriebe.
Im Gespräch mit der „Krone“ analysiert GeoSphere-Meteorologe Christian Ortner die aktuelle Wasser-Situation in Salzburg. Er warnt eindringlich, hält aber zugleich nichts von Panikmache. Ortner spricht über die drastischen Konsequenzen des konstant abnehmenden Niederschlags. Am Beispiel Zell am See verdeutlicht er die Tiefpunkte in den vergangenen 25 Jahren.
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