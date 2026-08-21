Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hohe Stärke auf Skala

Erdbeben erschüttert Zentrum Perus – Verletzte

Ausland
21.08.2026 12:47
In Peru sind bei einem Erdbeben mindestens zwei Menschen verletzt worden (Archivbild).
In Peru sind bei einem Erdbeben mindestens zwei Menschen verletzt worden (Archivbild).(Bild: AP/Ricardo Mazalan)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein starkes Erdbeben hat das Zentrum Perus erschüttert. Dabei wurden mindestens zwei Menschen verletzt und mehr als 30 Gebäude beschädigt. Erst kürzlich hatte ein Erdbeben das Nachbarland Kolumbien erschüttert und mindestens 319 Todesopfer gefordert.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Beben in Peru am Donnerstag hatte je nach Angaben die Stärke 6,7 (US-Warte USGS) beziehungsweise 7,2 (laut dem Geophysikalischen Institut Peru). Das Epizentrum lag in der Provinz Parinacochas in 99 Kilometern Tiefe. Erschütterungen in solch großen Tiefen haben in der Regel weniger dramatische Auswirkungen.

Zunächst gab es keine Berichte über Tote oder größere Schäden. Mindestens zwei Menschen wurden verletzt und mehr als 30 Gebäude beschädigt. Die Erschütterungen waren unter anderem in Cusco, Arequipa, Junín sowie der Hauptstadt Lima zu spüren. Eine Tsunami-Gefahr bestand laut der Marine nicht.

Hier sehen Sie eine Aufnahme aus Peru:

Lesen Sie auch:
Zahlreiche Familien mussten ihre durch das Erdbeben zerstörten Häuser verlassen.
319 Todesopfer
Nach Erdbeben: Kolumbien ruft den Notstand aus
20.08.2026

Erst kürzlich hatte ein Erdbeben der Stärke 7,4 das Nachbarland Kolumbien erschüttert. Auch dieses Beben ereignete sich in großer Tiefe von rund 100 Kilometern. Dennoch kamen mindestens 319 Menschen ums Leben. Mehr als 4500 Menschen wurden verletzt, 260 weitere galten am Donnerstagabend noch als vermisst. Zehntausende Wohnhäuser wurden komplett zerstört, noch mehr beschädigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
21.08.2026 12:47
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf