Erdbeben erschüttert Zentrum Perus – Verletzte

Zunächst gab es keine Berichte über Tote oder größere Schäden. Mindestens zwei Menschen wurden verletzt und mehr als 30 Gebäude beschädigt. Die Erschütterungen waren unter anderem in Cusco, Arequipa, Junín sowie der Hauptstadt Lima zu spüren. Eine Tsunami-Gefahr bestand laut der Marine nicht.



Hier sehen Sie eine Aufnahme aus Peru: