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Torlos? So lange warteten Hartberger im Jahr 2014

Fußball National
21.08.2026 12:30
Marco Hoffmann (M.) und die Hartberger wollen ihre Ladehemmung am Samstag endlich beheben.
Marco Hoffmann (M.) und die Hartberger wollen ihre Ladehemmung am Samstag endlich beheben.(Bild: GEPA)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

Null Punkte in drei Spielen – Hartberg brennt nach dem Fehlstart am Samstag in Altach auf Zählbares. Vor allem die bittere Torflaute stößt sauer auf – ein Umstand, den Stürmer Marco Hoffmann und Co. aber schleunigst ändern wollen. Ein Rückblick in die Klubgeschichte zeigt, dass es aus oststeirischer Sicht aber schon einmal schlimmer losgegangen ist.

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Drei Spiele, kein Punkt – und auch kein Torerfolg! Bei allem Verständnis für die „mühsame“ Auslosung (Salzburg, Sturm, Austria) schmeckt den Verantwortlichen in Hartberg die quälende Ladehemmung gar nicht: Auch wenn die 270-minütige aktuelle Dürre die „Altgedienten“ im Klub noch nicht richtig verunsichert.

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