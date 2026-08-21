Torlos? So lange warteten Hartberger im Jahr 2014

Null Punkte in drei Spielen – Hartberg brennt nach dem Fehlstart am Samstag in Altach auf Zählbares. Vor allem die bittere Torflaute stößt sauer auf – ein Umstand, den Stürmer Marco Hoffmann und Co. aber schleunigst ändern wollen. Ein Rückblick in die Klubgeschichte zeigt, dass es aus oststeirischer Sicht aber schon einmal schlimmer losgegangen ist.
Drei Spiele, kein Punkt – und auch kein Torerfolg! Bei allem Verständnis für die „mühsame“ Auslosung (Salzburg, Sturm, Austria) schmeckt den Verantwortlichen in Hartberg die quälende Ladehemmung gar nicht: Auch wenn die 270-minütige aktuelle Dürre die „Altgedienten“ im Klub noch nicht richtig verunsichert.
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