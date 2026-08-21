Torlos? So lange warteten Hartberger im Jahr 2014

Null Punkte in drei Spielen – Hartberg brennt nach dem Fehlstart am Samstag in Altach auf Zählbares. Vor allem die bittere Torflaute stößt sauer auf – ein Umstand, den Stürmer Marco Hoffmann und Co. aber schleunigst ändern wollen. Ein Rückblick in die Klubgeschichte zeigt, dass es aus oststeirischer Sicht aber schon einmal schlimmer losgegangen ist.