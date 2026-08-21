Unwetter in Norditalien: Chaos und Stromausfälle

Seit Donnerstag ziehen schwere Unwetter über Norditalien. Die Schlechtwetterfront bewegt sich allmählich weiter nach Süden und beendet damit eine extreme Hitzewelle, die mehrere Tage angehalten hatte. Am Freitag wurden weitere Gewitter, kräftige Regenschauer und schwere Sturmböen erwartet. Die Windgeschwindigkeiten könnten dabei mehr als 110 km/h erreichen. Anschließend sollte sich die Gewitterfront weiter ins Landesinnere verlagern. Größere Überschwemmungen blieben zunächst aus, Flüsse traten nicht über die Ufer.