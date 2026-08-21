23-Jähriger würgt Freundin: WEGA im Einsatz

Eine Angehörige hatte die Polizei alarmiert, weil sich ihre 19-jährige Tochter bei ihrem Freund befand und dieser gedroht haben soll, sich etwas anzutun. Da der Mann die Wohnungstür nicht öffnete, verschaffte sich die WEGA gewaltsam Zutritt. Dabei soll der 23-Jährige einem Beamten einen Faustschlag versetzt haben.