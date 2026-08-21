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Häusliche Gewalt

23-Jähriger würgt Freundin: WEGA im Einsatz

Wien
21.08.2026 13:01
Der 23-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.
Der 23-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Polizeieinsatz in Wien-Favoriten ist am Donnerstag eskaliert. Ein 23-Jähriger hatte seine Freundin mit einer Glasflasche verletzt, gewürgt und mit dem Tod bedroht. Außerdem ging er auch auf einen WEGA-Beamten los.

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Eine Angehörige hatte die Polizei alarmiert, weil sich ihre 19-jährige Tochter bei ihrem Freund befand und dieser gedroht haben soll, sich etwas anzutun. Da der Mann die Wohnungstür nicht öffnete, verschaffte sich die WEGA gewaltsam Zutritt. Dabei soll der 23-Jährige einem Beamten einen Faustschlag versetzt haben.

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19-Jährige im Gesicht verletzt
In der Wohnung fanden die Polizisten die im Gesicht verletzte 19-Jährige. Ihr Freund soll sie mit einer Glasflasche am Kopf verletzt, gewürgt, mit dem Umbringen bedroht und am Verlassen der Wohnung gehindert haben. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Hilfe für Betroffene:

Anzeige auf freiem Fuß
Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er auf freiem Fuß angezeigt.

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