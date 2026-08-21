Vom Pferdehof in das Mekka des Fahrsports

Für den Vorarlberger Alexander Bösch geht gerade ein Kindheitstraum in Erfüllung. Denn in Aachen ist der Vorarlberger, der in seiner Karriere schon drei Nachwuchs-Weltmeistertitel und mehrerer Staatsmeistertitel sammelte, derzeit mit seinen Pferden und dem rot-weiß-roten Team bei der FEI Multi-Weltmeisterschaft im Einsatz.