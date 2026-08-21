Bester Start in den Tag: 20 Minuten mit Philipp

Heute geben wir richtig Gas! In nur 20 Minuten bringen wir den ganzen Körper in Schwung und holen gemeinsam das Beste aus uns heraus. Mit abwechslungsreichen Übungen für Beine, Arme und den gesamten Körper steigern wir Schritt für Schritt das Tempo, bis aus dem lockeren Einstieg ein kraftvolles Ganzkörpertraining wird. Also keine Ausreden – auf geht‘s, mitmachen und gemeinsam ordentlich Energie tanken!