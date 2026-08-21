Tiroler Girl-Trio feiert beim WM-Test ein Comeback

Der Bike-Weltcup im französischen Les Gets steht unter besonderen Vorzeichen. Mit Laura Stigger, Mona Mitterwallner und Tamara Wiedmann feiert ein Tiroler Girl-Trio am Wochenende ein Comeback. Die „Krone“ hat vor der Frankreich-Abreise mit den Fahrerinnen über ihre Ziele beim WM-Test gesprochen.