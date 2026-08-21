Freiwillige Helferin (76) von Volkshilfe verwiesen

„Rauswurf“ nach Wortgefecht

Zumindest bis zur Vorwoche, als eine neue Mitarbeiterin das Sagen in dem Geschäft bekommen hätte. „Ich kam mit einer Kundin ins Gespräch, nahm ihr einen Teil der Waren ab und legte sie aufs Verkaufspult“, schildert H. Das soll der Verantwortlichen nicht gepasst haben, es kam zu einem Wortwechsel, der mit einem „Rauswurf“ der Seniorin endete: „Sie hat gesagt, dass ich meine Sachen packen, verschwinden und mit meiner Pension daheim bleiben soll“, ist H. sauer.