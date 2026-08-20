Wien erhöht Gebühren für Wasser, Müll und Kanal

Stadt verweist auf hohe Investitionen

Die zusätzlichen Einnahmen sollen direkt in die Infrastruktur fließen, heißt es aus der Stadt Wien. Für die Wasserversorgung werden jährlich 130 Millionen Euro investiert. In Neusiedl am Steinfeld entsteht derzeit ein geschlossener Trinkwasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von einer Milliarde Litern. Die erste Bauetappe ist mit 98 Millionen Euro veranschlagt.

Wien Kanal plant von 2027 bis 2031 Investitionen von rund 380 Millionen Euro netto in Sanierung, Ausbau und Betriebsausstattung des mehr als 2500 Kilometer langen Kanalnetzes. Dazu zählt auch der Wiental Kanal.