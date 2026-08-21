„Helene Fischer Show“ feiert Weihnachts-Comeback

Ein Weihnachtsgeschenk für alle Fans der Schlagerpop-Queen: Nachdem sie 2025 pausieren musste, kehrt „Die Helene Fischer Show“ heuer zurück.
Am 25. Dezember kann man im ORF 2-Hauptabendprogramm dabei sein, wenn die deutsche Sängerin in Düsseldorf – die Sendung wird dort am 30. und 31. Oktober aufgezeichnet – jede Menge noch geheim gehaltene Stars begrüßt.
„Jedes Mal etwas Besonderes“
Einen Abend „voller Musik, Emotionen und spektakulärer Inszenierungen“ versprach der ORF am Freitag in einer Aussendung.
„Für mich ist sie jedes Mal etwas ganz Besonderes, weil wir so viele unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler zusammenbringen und gemeinsam etwas entwickeln, das man so nur in dieser Show sieht“, wurde Fischer zitiert.
ORF freut sich über Fischers TV-Comeback
ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz ließ ihrer Freude ebenfalls freien Lauf: „Helene Fischer ist einfach ein Phänomen: Mit ihrer Vielseitigkeit, ihrer Bühnenpräsenz und ihrem Gespür für große emotionale Momente spielt sie in einer eigenen Entertainment-Liga.“
„Die Helene Fischer Show“ ist eine Koproduktion von ORF, ZDF und SRF.
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