Bäckerei schlitterte zum zweiten Mal in die Pleite

Eröffnet wurde am Freitag ein Konkursverfahren über die Badgasteiner Dorfbäckerei GmbH, wie der Alpenländische Kreditorenverband informiert. Ein Gläubiger hatte demnach einen Antrag dazu eingebracht. Für das Unternehmen ist es nach 2024 die zweite Pleite.
Dabei handelt es sich bereits um das zweite Konkursverfahren beim Bäckereiunternehmen. Bereits im Jahr 2024 gab es hier ein Sanierungsverfahren, das mit Eigenverwaltung eröffnet wurde. Damals wurde ein Sanierungsplan mit einer Quote von 30 Prozent angenommen.
Warum die Bäcker jetzt erneut in die Pleite geschlittert sind, stehe derzeit noch nicht fest, so der Alpenländische Kreditorenverband. Da der Antrag von einem Gläubiger stammt, gebe es dazu vorerst keine weiteren Details.
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