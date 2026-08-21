Ausgerechnet bei Heimrennen: Strafe für Antonelli!

Ausgerechnet bei seinem Heimrennen in Monza am 6. September kassiert Mercedes-Jungstar Kimi Antonelli eine Startplatzstrafe. Der Grund: ein neuer Motor beim WM-Leader.
„Die Strafe für den neuen Motor wird in Monza verhängt. Wir haben uns darauf geeinigt, da dies eine der Strecken ist, auf denen das Überholen einfacher ist“, wird Antonelli von Sky zitiert.
Und ergänzt: „Ich weiß, dass es mein Heimrennen ist, aber letztendlich denke ich mehr an die Meisterschaft. Ich muss abwägen, wo ich die besten Chancen habe, Positionen gutzumachen und ein gutes Ergebnis zu erzielen. Monza steht auf dieser Liste definitiv ganz oben.“ Um wie viele Plätze es nach hinten geht, hängt von der Anzahl der neuen Teile ab.
50 Punkte Vorsprung
Der Italiener nimmt vor dem Rennen in Zandvoort, das an diesem Wochenende über die Bühne geht, 50 Punkte Vorsprung auf seinen Ferrari-Verfolger Lewis Hamilton mit in die zweite Saisonhälfte.
Antonelli könnte zum ersten italienischen Formel-1-Weltmeister seit Alberto Ascari 1953 werden. Allerdings hat auch sein Mercedes-Teamkollege George Russell bei 59 Zählern Rückstand noch nicht aufgegeben.
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