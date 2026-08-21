Ausgerechnet bei Heimrennen: Strafe für Antonelli!

Und ergänzt: „Ich weiß, dass es mein Heimrennen ist, aber letztendlich denke ich mehr an die Meisterschaft. Ich muss abwägen, wo ich die besten Chancen habe, Positionen gutzumachen und ein gutes Ergebnis zu erzielen. Monza steht auf dieser Liste definitiv ganz oben.“ Um wie viele Plätze es nach hinten geht, hängt von der Anzahl der neuen Teile ab.