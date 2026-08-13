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Warnungen wirkten

Sonnenfinsternis forderte nur wenige „Verletzte“

Oberösterreich
13.08.2026 18:00
Junge schützten ihre Augen mit Spezialbrillen, aber auch Schweißerglas und Folien wurden ...
Junge schützten ihre Augen mit Spezialbrillen, aber auch Schweißerglas und Folien wurden verwendet(Bild: Marion Hörmandinger)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Zahlreiche Oberösterreicher genossen gemeinsam das Himmelsphänomen. Die eindringlichen Warnungen der Augenärzte zeigten offensichtlich Wirkung: In Linzer Spital schlugen nach Sonnenuntergang nur drei Patienten auf. Bei keinem davon brannte sich die Sonnenfinsternis bleibend in die Netzhaut ein.

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Gemma SoFi schaun“ – am Mittwochabend genossen viele Landsleute gemeinsam und auch vereinzelt alleine die Sonnenfinsternis (siehe auch Seiten 10/11). Besonders gefragt waren natürlich erhöhte Aussichtspunkte wie zum Beispiel die Burg in Waxenberg im Bezirk Urfahr-Umgebung oder der Gmundnerberg bei Altmünster.

Intensiv gewarnt
Bereits im Vorfeld hatte es bei den heimischen Optikern einen Ansturm auf die Spezialbrillen gegeben. Denn die Augenärzte hatten intensiv davor gewarnt, das Himmelsphänomen ohne passenden Augenschutz zu beobachten. Denn ein ungeschützter Blick in eine Sonnenfinsternis kann fürchterliche Folgen haben: die Netzhaut kann dadurch unumkehrbare Verbrennungen erleiden. Da diese keinen Schmerz verspürt, dauert es oft Stunden, bis der Schaden bemerkt wird. Symptome sind verschwommenes oder unscharfes Sehen, ein grauer, dunkler oder blinder Fleck oder verzerrte Linien.

Als die Sonne vorübergehend nur noch eine Sichel war
Als die Sonne vorübergehend nur noch eine Sichel war(Bild: Marion Hörmandinger)

Nur drei Patienten
Tatsächlich dürften diese Warnungen bei den meisten Landsleuten Gehör gefunden haben. Wir haben bei den Barmherzigen Brüdern in Linz nachgefragt, die am Mittwochabend und Donnerstag Aufnahme hatten. Deren Augenklinik wickelt ein Drittel aller Augeneingriffe in OÖ ab. Tatsächlich waren es aber nur drei Personen im Alter von 29 bis 35 Jahren, die sich am Mittwochabend Sorgen machten, dass sie zu viel von den komprimierten Sonnenstrahlen abbekommen hätten.

Schweißerglas kein Schutz
Jene Patientin, die es am meisten erwischt hatte, hatte irrtümlicherweise geglaubt, dass Schweißerglas schützt und damit eine habe Stunde lang in die Sonne geblickt. Die beiden anderen hatten nur ca. zwei bis drei Minuten ungeschützt die SoFi beobachtet. Bei allen dreien wurden keine bleibenden Schäden diagnostiziert.

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