Sonnenfinsternis forderte nur wenige „Verletzte“

Nur drei Patienten

Tatsächlich dürften diese Warnungen bei den meisten Landsleuten Gehör gefunden haben. Wir haben bei den Barmherzigen Brüdern in Linz nachgefragt, die am Mittwochabend und Donnerstag Aufnahme hatten. Deren Augenklinik wickelt ein Drittel aller Augeneingriffe in OÖ ab. Tatsächlich waren es aber nur drei Personen im Alter von 29 bis 35 Jahren, die sich am Mittwochabend Sorgen machten, dass sie zu viel von den komprimierten Sonnenstrahlen abbekommen hätten.