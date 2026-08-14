TV-Talk in Linz

Kühbauer „würde Kalajdzic liebend gern dabehalten“

Fußball
14.08.2026 05:30
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Didi Kühbauer im großen TV-Talk mit sportkrone.at! Im Heimstadion des LASK plaudert der Meistertrainer mit krone.at-Sportressortleiter Michael Fally über den Saisonstart, den VAR, Sasa Kalajdzic, Stefan Schwab, seine Emotionen, die KI im Fußball, seine Schlafqualität, Literatur, seine Schallplattensammlung und seinen Rückhand-Slice im Tennis.

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