Kühbauer „würde Kalajdzic liebend gern dabehalten“

Didi Kühbauer im großen TV-Talk mit sportkrone.at! Im Heimstadion des LASK plaudert der Meistertrainer mit krone.at-Sportressortleiter Michael Fally über den Saisonstart, den VAR, Sasa Kalajdzic, Stefan Schwab, seine Emotionen, die KI im Fußball, seine Schlafqualität, Literatur, seine Schallplattensammlung und seinen Rückhand-Slice im Tennis.