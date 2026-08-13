Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzkammergut

Nachfolge von Karin Bergmann in Gmunden steht fest

Oberösterreich
13.08.2026 22:00
Marie-Luise Stockinger und Karin Bergmann (re.)
Marie-Luise Stockinger und Karin Bergmann (re.)(Bild: Krone KREATIV/APA/Clemens Fabry, Rafaela Pröll)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Karin Bergmann, Interims-Intendantin der Salzburger Festspiele, hat nun ihre Aufgaben bei den Salzkammergut Festwochen an eine Nachfolgerin übergeben. Die Schauspielerin Marie-Luise Stockinger, Mitglied des Burgtheater-Ensembles, wird künftig die Sparte Literatur & Theater beim Festival in Gmunden leiten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit April ist die ehemalige Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann (72) Interims-Intendantin der Salzburger Festspiele. Schon damals hatte sie ihren Rückzug von den Salzkammergut Festwochen bekannt gegeben, wir haben darüber berichtet.

Fünf Jahre lang hatte Bergmann die Sparten Literatur & Theater beim rund um Gmunden verankerten Festival geleitet. „Für mich eine außerordentlich bereichernde Zeit“, sagt sie rückblickend.

Hochkarätiges Theater in der Region
Zu ihren bedeutendsten Initiativen zählen Theaterproduktionen in Zusammenarbeit mit österreichischen Landestheatern. „Gemeinsam ist es uns gelungen, Literatur und Theater als lebendige Orte des Austauschs zu stärken und Produktionen nach Gmunden zu bringen, die weit über die Region hinaus Aufmerksamkeit gefunden haben.“

Nun aber gibt es eine Nachfolgerin
Bergmann übergab am Donnerstagabend (13. August) die künstlerische Leitung an Marie-Luise Stockinger. Der Übergang erfolgt in enger Abstimmung. Bergmann selbst hat ihre Nachfolgerin vorgeschlagen.

Neuland für die Nachfolgerin
„Eigentlich habe ich mich nie in einer solchen Position gesehen“, sagt die junge Burgschauspielerin Marie-Luise Stockinger. „Aber es gibt so viele Texte, die mich bewegen, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, deren Arbeiten mich begleiten, und Künstlerinnen und Künstler, die mich nicht loslassen – und die Lust, diese Begeisterung mit anderen zu teilen. Die Festwochen Gmunden geben mir nun die Möglichkeit, Neugier auf Unbekanntes zu wecken.“

Von Oberösterreich nach Wien
Stockinger (34) wuchs mit ihren drei Geschwistern auf einem Bauernhof in St. Florian bei Linz auf. Sie absolvierte das Max-Reinhardt-Seminar in Wien und gehört seit 2015 zum Ensemble des Burgtheaters. Neben ihrem Engagement am Theater ist der aufstrebende Schauspielstar in diversen Spielfilmen und Serien zu sehen.

Lesen Sie auch:
Mit feinem Gespür für Spannung: Beate Maxian schreibt Krimis, die weit über Österreich hinaus ...
Beate Maxian
„Ich würde gerne den Mut meiner Ermittlerin haben“
12.08.2026
Im Salzkammergut
Festwochen in Gmunden: Sommerfrische und Burg-Star
11.08.2026
Robert Pfaller
„Wir sind wie Passagiere auf der Titanic“
10.08.2026

Ein Jubiläumsjahr dämmert herauf
Die personelle Übergabe markiert zugleich das Heraufdämmern eines besonderen Jahres: 2027 feiern die Salzkammergut Festwochen Gmunden ihr 40-jähriges Bestehen.

Und wie geht es in Salzburg weiter?
Bergmann wird die Festspiele in der Mozartstadt bis Herbst 2027 führen, während die Suche nach einer Nachfolge für Markus Hinterhäuser läuft. Vier Frauen und 17 Männer haben sich innerhalb der Frist um die künstlerische Leitung der Festspiele beworben, wir haben darüber berichtet. Die Hearings beginnen im Herbst.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
13.08.2026 22:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
163.137 mal gelesen
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
128.100 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Wien
Grillhaus-Clan zieht in Wien Spur der Verwüstung
100.081 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Grillhaus-Clan weigert sich seit Monaten, die abgefackelte Immobilie in Floridsdorf an die ...
Innenpolitik
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
1152 mal kommentiert
Wie kann unser Pensionssystem langfristig finanziert werden? Der Tiroler Landeshauptmann Anton ...
Wirtschaft
Budget-Alarm, obwohl Steuern sprudeln wie noch nie
1072 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer hat wachsende Sorgen, ob das Budget „hält“.
Österreich
Bundesheer: Wer kennt diese verdächtigen Russen?
1003 mal kommentiert
Kennen Sie einen der gesuchten russischen „Diplomaten“?
Mehr Oberösterreich
Salzkammergut
Nachfolge von Karin Bergmann in Gmunden steht fest
Pegel stark gesunken
Attersee vor Niedrigwasser: Abfluss wird reduziert
Warnungen wirkten
Sonnenfinsternis forderte nur wenige „Verletzte“
Schon 22 Erkrankte
Mögliche Quelle für Legionellen identifiziert
Forderung an den Bund
Dürre lässt Bauern bangen: Für Winter fehlt Futter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine