Nachfolge von Karin Bergmann in Gmunden steht fest

Neuland für die Nachfolgerin

„Eigentlich habe ich mich nie in einer solchen Position gesehen“, sagt die junge Burgschauspielerin Marie-Luise Stockinger. „Aber es gibt so viele Texte, die mich bewegen, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, deren Arbeiten mich begleiten, und Künstlerinnen und Künstler, die mich nicht loslassen – und die Lust, diese Begeisterung mit anderen zu teilen. Die Festwochen Gmunden geben mir nun die Möglichkeit, Neugier auf Unbekanntes zu wecken.“