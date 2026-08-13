Nachfolge von Karin Bergmann in Gmunden steht fest

Karin Bergmann, Interims-Intendantin der Salzburger Festspiele, hat nun ihre Aufgaben bei den Salzkammergut Festwochen an eine Nachfolgerin übergeben. Die Schauspielerin Marie-Luise Stockinger, Mitglied des Burgtheater-Ensembles, wird künftig die Sparte Literatur & Theater beim Festival in Gmunden leiten.
Seit April ist die ehemalige Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann (72) Interims-Intendantin der Salzburger Festspiele. Schon damals hatte sie ihren Rückzug von den Salzkammergut Festwochen bekannt gegeben, wir haben darüber berichtet.
Fünf Jahre lang hatte Bergmann die Sparten Literatur & Theater beim rund um Gmunden verankerten Festival geleitet. „Für mich eine außerordentlich bereichernde Zeit“, sagt sie rückblickend.
Hochkarätiges Theater in der Region
Zu ihren bedeutendsten Initiativen zählen Theaterproduktionen in Zusammenarbeit mit österreichischen Landestheatern. „Gemeinsam ist es uns gelungen, Literatur und Theater als lebendige Orte des Austauschs zu stärken und Produktionen nach Gmunden zu bringen, die weit über die Region hinaus Aufmerksamkeit gefunden haben.“
Nun aber gibt es eine Nachfolgerin
Bergmann übergab am Donnerstagabend (13. August) die künstlerische Leitung an Marie-Luise Stockinger. Der Übergang erfolgt in enger Abstimmung. Bergmann selbst hat ihre Nachfolgerin vorgeschlagen.
Neuland für die Nachfolgerin
„Eigentlich habe ich mich nie in einer solchen Position gesehen“, sagt die junge Burgschauspielerin Marie-Luise Stockinger. „Aber es gibt so viele Texte, die mich bewegen, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, deren Arbeiten mich begleiten, und Künstlerinnen und Künstler, die mich nicht loslassen – und die Lust, diese Begeisterung mit anderen zu teilen. Die Festwochen Gmunden geben mir nun die Möglichkeit, Neugier auf Unbekanntes zu wecken.“
Von Oberösterreich nach Wien
Stockinger (34) wuchs mit ihren drei Geschwistern auf einem Bauernhof in St. Florian bei Linz auf. Sie absolvierte das Max-Reinhardt-Seminar in Wien und gehört seit 2015 zum Ensemble des Burgtheaters. Neben ihrem Engagement am Theater ist der aufstrebende Schauspielstar in diversen Spielfilmen und Serien zu sehen.
Ein Jubiläumsjahr dämmert herauf
Die personelle Übergabe markiert zugleich das Heraufdämmern eines besonderen Jahres: 2027 feiern die Salzkammergut Festwochen Gmunden ihr 40-jähriges Bestehen.
Und wie geht es in Salzburg weiter?
Bergmann wird die Festspiele in der Mozartstadt bis Herbst 2027 führen, während die Suche nach einer Nachfolge für Markus Hinterhäuser läuft. Vier Frauen und 17 Männer haben sich innerhalb der Frist um die künstlerische Leitung der Festspiele beworben, wir haben darüber berichtet. Die Hearings beginnen im Herbst.
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