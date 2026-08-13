Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nur tagsüber offen

Estland beschränkt Grenzübergänge zu Russland

Außenpolitik
13.08.2026 18:37
Estlands Regierung schränkt den Betrieb der Grenzübergänge zu Russland ein (im Bild Narva).
Estlands Regierung schränkt den Betrieb der Grenzübergänge zu Russland ein (im Bild Narva).(Bild: stock.adobe.com/neftali)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Estlands Regierung beschränkt den Betrieb der Grenzübergänge zu Russland. Die Kontrollpunkte Narva, Luhamaa und Koidula würden nur tagsüber zwischen 7 und 19 Uhr geöffnet sein, hieß es. In den Nachtstunden werde der Betrieb aus Sicherheitsgründen auf unbeschränkte Zeit ausgesetzt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dieselben Öffnungszeiten werden auch für die Bahngrenzübergänge gelten. Damit verlängert die estnische Regierung eine Regelung, die seit dem Frühjahr gilt und zunächst bis Ende August in Kraft bleiben sollte. Die Entscheidung sei „im weiteren Kontext“ der Beziehungen zwischen Russland und der EU getroffen worden, deren Ton durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine vorgegeben werde, hieß es in der Mitteilung des Innenministeriums.

„Ziel der Einschränkung war es, die Grenzsicherheit und unsere Reaktionsfähigkeit bei Grenzvorfällen zu erhöhen sowie die Zollkontrollen zu verbessern. An diesen Erfordernissen hat sich nichts geändert“, sagte Innenminister Igor Taro. Durch die nächtliche Schließung der Grenzübergänge könne Personal effizienter eingesetzt werden.

Grenzübertritte gingen zurück
Laut dem Innenministerium Estlands haben zuletzt deutlich weniger Menschen die Grenze passiert. Im ersten Halbjahr 2026 wurden 444.000 Personen gezählt, das sind um 13 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der abgefertigen Fahrzeuge sank ebenfalls um 20 Prozent.

Lesen Sie auch:
Die russischen Kapazitäten entlang der NATO-Ostflanke werden aktuell vervielfacht.
Roden ganze Wälder
Neuer Russen-Aufmarsch entlang der NATO-Grenze
13.06.2026
Konsequenzen für Krieg
Estland weitet für Russen Einreiseverbote aus
06.02.2026

Das Nachbarland Finnland hat seine Grenze zu Russland bereits vollständig geschlossen. Für Estland existiere „gegenwärtig keine solche Gefährdungsanalyse“, sagte der Innenminister. Die finnische Regierung hatte die Grenze am 30. September 2022 zunächst für russische Touristinnen und Touristen geschlossen. Ungefähr ein Jahr später folgten in Russland zugelassene Fahrzeuge. Ende November 2023 wurde dann der letzte Grenzübergang für den gesamten Personenverkehr aus Russland geschlossen. Ein Hintergrund sind Vorwürfe, dass Russland vermehrt Asylwerberinnen und Asylwerber ohne Papiere über die gemeinsame Grenze schleuse, um Finnland zu destabilisieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
13.08.2026 18:37
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
162.852 mal gelesen
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
127.524 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Wien
Grillhaus-Clan zieht in Wien Spur der Verwüstung
99.368 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Grillhaus-Clan weigert sich seit Monaten, die abgefackelte Immobilie in Floridsdorf an die ...
Innenpolitik
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
1181 mal kommentiert
Wie kann unser Pensionssystem langfristig finanziert werden? Der Tiroler Landeshauptmann Anton ...
Wirtschaft
Budget-Alarm, obwohl Steuern sprudeln wie noch nie
1072 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer hat wachsende Sorgen, ob das Budget „hält“.
Österreich
Bundesheer: Wer kennt diese verdächtigen Russen?
976 mal kommentiert
Kennen Sie einen der gesuchten russischen „Diplomaten“?
Mehr Außenpolitik
Bis zum 31. August
Polen senkt Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel
Nur tagsüber offen
Estland beschränkt Grenzübergänge zu Russland
„Ist Ersatzdienst“
Tanner ist gegen höheres Gehalt für Zivildiener
Tiefstand bei Dauer
Gesundheitsberufe und Beamte am häufigsten krank
Geheime Pläne
Erstes EU-Abschiebelager könnte in Uganda stehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf