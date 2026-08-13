Estland beschränkt Grenzübergänge zu Russland

Das Nachbarland Finnland hat seine Grenze zu Russland bereits vollständig geschlossen. Für Estland existiere „gegenwärtig keine solche Gefährdungsanalyse“, sagte der Innenminister. Die finnische Regierung hatte die Grenze am 30. September 2022 zunächst für russische Touristinnen und Touristen geschlossen. Ungefähr ein Jahr später folgten in Russland zugelassene Fahrzeuge. Ende November 2023 wurde dann der letzte Grenzübergang für den gesamten Personenverkehr aus Russland geschlossen. Ein Hintergrund sind Vorwürfe, dass Russland vermehrt Asylwerberinnen und Asylwerber ohne Papiere über die gemeinsame Grenze schleuse, um Finnland zu destabilisieren.