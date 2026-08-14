Suspendiert: Referee zeigte fälschlich Gelb-Rot!

Wirbel in der Unterliga Mitte! Bei der Partie Schiefling gegen Oberglan schickte Schiri Christof Perchtold einen Spieler scheinbar fälschlicherweise vom Platz. Nun zog der Kärntner Fußballverband Konsequenzen. Auch Kärntner-Liga-Klub Spittal protestierte gegen die Wertung der 1:2-Pleite bei Sirnitz. Der Grund ist kurios!
Das sorgte für viel Wirbel! In der Unterliga Mitte traf Schiefling daheim auf Oberglan. Und kurz nach der Pause wurde es kurios: Nach einem Foul von Oberglans David Tamegger zeigte Schiri Christof Perchtold ihm die Gelbe Karte (48.). Tamegger ging weg, plötzlich sah er Gelb-Rot.
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