Suspendiert: Referee zeigte fälschlich Gelb-Rot!

Das sorgte für viel Wirbel! In der Unterliga Mitte traf Schiefling daheim auf Oberglan. Und kurz nach der Pause wurde es kurios: Nach einem Foul von Oberglans David Tamegger zeigte Schiri Christof Perchtold ihm die Gelbe Karte (48.). Tamegger ging weg, plötzlich sah er Gelb-Rot.