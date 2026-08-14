Austria-Zittersieg: „Im Fußball muss man leiden!“

Doch bis der Aufstieg zu später Stunde feststand, musste das violette Team samt Fans kräftig leiden. Die Gäste aus Israel waren phasenweise die bessere Mannschaft und führten mit 2:0. „Im Fußball muss man leiden, es hilft nichts, dir wird nichts geschenkt. Die Jungs von Jerusalem können richtig gut kicken, und man hat das heute auch wieder gesehen, wie die den Ball laufen lassen. Ab und zu haben wir keinen Zugriff gehabt, muss man ehrlich sagen. Vor allem in der ersten Halbzeit waren sie spielerisch überlegen“, sagte Kapitän Manfred Fischer, der auch Lob verteilte. „Die Jungs haben Gas gegeben bis zum Ende, wir haben gefightet wie die Löwen.“