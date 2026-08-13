Hochzeit? Shiffrin spricht über Pläne mit Kilde

Wie steht es um die Hochzeitsplanungen von Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde? Diese Frage hat die US-Amerikanerin jetzt beantwortet. Die Fans des Ski-Traumpaars müssen sich demnach offenbar noch eine Weile gedulden.
„Ich habe im Jahr gerade einmal fünf Wochen, in denen ich wirklich konzentriert Zeit mit meinem Verlobten verbringen kann. Im Grunde sind das ein paar Wochen im Mai, Juni und Juli“, erklärt Shiffrin in einem Vodeo auf dem Account „What’s the Point with Mikaela Shiffrin“, auf Instagram.
Das Leben als Profisportler füllt sowohl ihren als auch den Terminplan ihres Verlobten. Zudem finden die Wettbewerbe meist nicht an den selben Orten statt. „Meistens finden die Wettkämpfe der Männer an anderen Orten statt als die der Frauen. Das bedeutet einfach, dass wir nicht viel Zeit haben, um wirklich gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen. Geschweige denn, eine Hochzeit zu planen.“
„Genießen die gemeinsame Zeit“
Die Hochzeitsglocken werden für das Paar also nicht so schnell läuten, wie die 31-Jährige andeutet. Konkrete Planungen gäbe es noch keine, so Shiffrin und weiter: „Und das stresst mich auch nicht. Ich weiß, mit wem ich mein Leben verbringen möchte. Ich bin so oft darauf angesprochen worden, was verständlich ist. Aber im Moment versuchen wir einfach, die begrenzte Zeit, die wir miteinander haben, tatsächlich zu genießen. Und das haben wir auch getan.“
Das Traumpaar hat in diesem Sommer bereits einige gemeinsame Fotos und Videos gepostet. „Wir waren in der Karibik, in Colorado, Massachusetts, Norwegen, New York City, Miami und Innsbruck“, so die Ausnahme-Athletin. „Wir hatten eine wirklich schöne Zeit mit seiner Familie und mit meiner Familie. Und ich bin einfach unglaublich dankbar, diese Zeit mit ihm zu haben, in der wir wirklich füreinander da sein können“, betont Shiffrin abschließend.
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