Hochzeit? Shiffrin spricht über Pläne mit Kilde

„Genießen die gemeinsame Zeit“

Die Hochzeitsglocken werden für das Paar also nicht so schnell läuten, wie die 31-Jährige andeutet. Konkrete Planungen gäbe es noch keine, so Shiffrin und weiter: „Und das stresst mich auch nicht. Ich weiß, mit wem ich mein Leben verbringen möchte. Ich bin so oft darauf angesprochen worden, was verständlich ist. Aber im Moment versuchen wir einfach, die begrenzte Zeit, die wir miteinander haben, tatsächlich zu genießen. Und das haben wir auch getan.“