Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Das haben wir getan“

Hochzeit? Shiffrin spricht über Pläne mit Kilde

Ski Alpin
13.08.2026 07:37
Aleksaner Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin sind das große Traumpaar im Skizirkus!
Aleksaner Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin sind das große Traumpaar im Skizirkus!(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wie steht es um die Hochzeitsplanungen von Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde? Diese Frage hat die US-Amerikanerin jetzt beantwortet. Die Fans des Ski-Traumpaars müssen sich demnach offenbar noch eine Weile gedulden. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ich habe im Jahr gerade einmal fünf Wochen, in denen ich wirklich konzentriert Zeit mit meinem Verlobten verbringen kann. Im Grunde sind das ein paar Wochen im Mai, Juni und Juli“, erklärt Shiffrin in einem Vodeo auf dem Account „What’s the Point with Mikaela Shiffrin“, auf Instagram.

Das Leben als Profisportler füllt sowohl ihren als auch den Terminplan ihres Verlobten. Zudem finden die Wettbewerbe meist nicht an den selben Orten statt. „Meistens finden die Wettkämpfe der Männer an anderen Orten statt als die der Frauen. Das bedeutet einfach, dass wir nicht viel Zeit haben, um wirklich gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen. Geschweige denn, eine Hochzeit zu planen.“ 

Lesen Sie auch:
Machte auch beim Jonglieren mit dem Fußball eine gute Figur: Mikaela Shiffrin. 
Im „Duell“ mit Kilde
In High Heels: Shiffrin begeistert mit Ballgefühl
17.07.2026
Sportlich unterwegs
Shiffrin frühstückt am Paddle Board, Kilde pennt
13.07.2026
Mit Partner Kilde
„Frostbeule“ Shiffrin genießt Auszeit vom Schnee
13.05.2026

„Genießen die gemeinsame Zeit“
Die Hochzeitsglocken werden für das Paar also nicht so schnell läuten, wie die 31-Jährige andeutet. Konkrete Planungen gäbe es noch keine, so Shiffrin und weiter: „Und das stresst mich auch nicht. Ich weiß, mit wem ich mein Leben verbringen möchte. Ich bin so oft darauf angesprochen worden, was verständlich ist. Aber im Moment versuchen wir einfach, die begrenzte Zeit, die wir miteinander haben, tatsächlich zu genießen. Und das haben wir auch getan.“ 

Das Traumpaar hat in diesem Sommer bereits einige gemeinsame Fotos und Videos gepostet. „Wir waren in der Karibik, in Colorado, Massachusetts, Norwegen, New York City, Miami und Innsbruck“, so die Ausnahme-Athletin. „Wir hatten eine wirklich schöne Zeit mit seiner Familie und mit meiner Familie. Und ich bin einfach unglaublich dankbar, diese Zeit mit ihm zu haben, in der wir wirklich füreinander da sein können“, betont Shiffrin abschließend.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
13.08.2026 07:37
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
159.569 mal gelesen
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
121.520 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Tirol
Drei Großfamilien in Bergnot: 36 Personen geborgen
100.394 mal gelesen
In Sölden kam es zu dem Großeinsatz. Einige gerieten in felsiges Gelände (roter Kreis). Manche ...
Innenpolitik
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
1176 mal kommentiert
Wie kann unser Pensionssystem langfristig finanziert werden? Der Tiroler Landeshauptmann Anton ...
Wirtschaft
Budget-Alarm, obwohl Steuern sprudeln wie noch nie
1070 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer hat wachsende Sorgen, ob das Budget „hält“.
Innenpolitik
Ludwig will 2030 wieder bei Wien-Wahl antreten
1007 mal kommentiert
Wiens Bürgermeister wagt einen neuen Vorstoß. 
Mehr Ski Alpin
„Das haben wir getan“
Hochzeit? Shiffrin spricht über Pläne mit Kilde
„Wahnsinnig aufregend“
Ski-Legende jubelt über Gold-Coup seiner Verlobten
Hirscher-Schützling
Ex-ÖSV-Hoffnung begeistert bei Deutschland-Debüt
„Augen und Herz offen“
Überraschender Vonn-Ausflug: „Man weiß nie, …“
Knochenbrüche
„Das war knapp“: Böser Sturz von Ski-Weltmeister

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf