Behörden fangen junge Tigerin in Wohngebiet ein

Lebensraum schwindet

Wegen des schwindenden Lebensraums der Tiere kommt es immer häufiger zu Konflikten mit Menschen. Erst im Juli war auf Sumatra ein 63 Jahre alter Kaffeebauer von einem Sumatra-Tiger angegriffen, getötet und teilweise gefressen worden. Seine Leiche sei mit Bisswunden im Nacken wurden in der Nähe einer Plantage gefunden, hieß es.

Die nun gefangene und etwa zweieinhalb bis drei Jahre alte Tigerin hatte sich zeitweise nur etwa 50 Meter von einer Volksschule und etwa 100 Meter von einer weiterführenden Schule entfernt aufgehalten. Deshalb sei es zum Schutz der Bevölkerung und des Tieres nötig gewesen, die Tigerin umzusiedeln – auch wenn dies immer das letzte Mittel sei, betonte ein Sprecher der zuständigen Behörde.