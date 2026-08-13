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Iran: „Die Straße von Hormuz bleibt blockiert“

Außenpolitik
13.08.2026 07:33
Der Iren widerspricht dem US-Präsidenten: Die Blockade der Straße von Hormuz sei weiterhin ...
Der Iren widerspricht dem US-Präsidenten: Die Blockade der Straße von Hormuz sei weiterhin aufrecht.(Bild: AP/Amirhosein Khorgooi)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump erklärte wiederholt, die USA hätten die Kontrolle über die Straße von Hormuz. Doch der Iran widerspricht dem vehement: „Die Straße von Hormuz bleibt blockiert und wird erst wieder geöffnet, wenn die Bedingungen des Irans akzeptiert werden“, hieß es aus Teheran.

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Die wiederholten Behauptungen und Posts von US-Amtsträgern zur Aufhebung der Blockade der Straße von Hormuz änderten nichts an der Realität, erklärte Irans neue Behörde für die Meerenge (PGSA) auf der Plattform X. Trump hatte zuletzt wiederholt erklärt, die USA hätten die volle Kontrolle über die Meerenge. 

Das Posting der iranischen Behörde:

Experten: Zahl der Schiffspassagen durch Hormuz weiter gering
Die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) hatte zuletzt berichtet, Angriffe und Bedrohungen durch Irans Revolutionsgarden in der Meerenge hielten an. Sie zeigten, dass der Iran seine Präsenz entlang wichtiger Transitrouten behaupten und den Druck auf durchfahrende Schiffe aufrechterhalten wolle. Es bestehe weiterhin das Risiko treibender oder nicht kartierter Minen. Handelsschiffe verkehrten nur auf reduziertem Niveau.

Die Kriegsparteien ringen schon länger um die vollständige Wiedereröffnung der faktisch blockierten Straße von Hormuz. Der Iran verlangte dafür zuletzt neben einem Ende sämtlicher US-Drohungen gegen das Land, einer Aufhebung der Seeblockade iranischer Häfen sowie einem Abzug der US-Streitkräfte aus der Region unter anderem eine vollständige Entschädigung für die Kriegsschäden.

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Vor dem Ende Februar von den USA und Israel begonnenen Krieg gegen den Iran verlief die Schifffahrt in der Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman weitestgehend ungestört. Rund ein Fünftel des weltweiten Ölbedarfs wurde durch die Straße von Hormuz transportiert, die auch für den Transport von Flüssiggas und Dünger von zentraler Bedeutung ist. Nach Kriegsbeginn brachte der Iran den Schiffsverkehr mit Drohungen und Angriffen fast zum Erliegen. In der Folge stiegen die Weltmarktpreise für Öl und Gas sprunghaft an.

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