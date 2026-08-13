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Darscho in Apetlon

Fischer retten Karpfen vor dem Ersticken

Burgenland
13.08.2026 07:00
(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Ein paar Männer, Netze, ein Traktor und Gewurrl im Wasser: Das ist derzeit vormittags das Bild am Darscho in Apetlon (Burgenland). Wie berichtet sind Helfer der Urbarialgemeinde gerade dabei, den Darscho abzufischen. Trotz Pumparbeiten verliert die Lacke nämlich etwa einen Zentimeter an Wasserhöhe pro Tag.

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„Noch ist gar nicht das Problem, dass wir zu wenig Wasser haben, sondern dass es durch die geringe Höhe zu warm wird“, erklärt Gottfried Pingitzer, Vize-Obmann der Urbarialgemeinde.

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Die Männer merken es selbst gut: Dienstagvormittag war das Wasser sehr warm, Mittwochvormittag etliche Grade kälter, weil es in der Nacht abgekühlt hatte. „Bei so geringer Wasserhöhe geht das schnell. Kühleres Wasser kann mehr Sauerstoff aufnehmen, was für die Fische gut ist. Ohne ersticken sie.“

(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
Große Teile vom Darscho sind bereits trocken.
Große Teile vom Darscho sind bereits trocken.(Bild: Charlotte Titz)
Die abgefischten Karpfen sind dann zum Teil in der Finklacke gelandet.
Die abgefischten Karpfen sind dann zum Teil in der Finklacke gelandet.(Bild: Charlotte Titz)

Auch am Mittwoch wurden Schuppenkarpfen aus dem Wasser geholt und in umliegende Fischteiche verteilt. Ein Teil davon landete etwa in der Finklacke in Apetlon. Sie wird vom Fischereiverein betrieben und beherbergt die Tiere jetzt einmal bis zum Frühjahr. „Gibt es dann dank guter Winterfeuchte wieder mehr Wasser im Darscho, kommt ein Teil zurück“, so Vereinsobmann Albert Unger.

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