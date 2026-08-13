Fischer retten Karpfen vor dem Ersticken

Auch am Mittwoch wurden Schuppenkarpfen aus dem Wasser geholt und in umliegende Fischteiche verteilt. Ein Teil davon landete etwa in der Finklacke in Apetlon. Sie wird vom Fischereiverein betrieben und beherbergt die Tiere jetzt einmal bis zum Frühjahr. „Gibt es dann dank guter Winterfeuchte wieder mehr Wasser im Darscho, kommt ein Teil zurück“, so Vereinsobmann Albert Unger.